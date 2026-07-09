Lần đầu TP.HCM có hạ tầng xúc tiến đầu tư trên môi trường số

TP.HCM công bố Hạ tầng Xúc tiến Đầu tư trên môi trường số nhằm đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư theo hướng hiện đại, minh bạch, dựa trên dữ liệu và có khả năng đo lường.

Sáng 9/7, UBND TP.HCM công bố phiên bản thử nghiệm Hạ tầng Xúc tiến Đầu tư trên môi trường số TP.HCM - HCMCInvest.

HCMCInvest không chỉ là hạ tầng số mới, mà còn là sản phẩm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Quốc hội; minh chứng cho việc TP.HCM phát huy hiệu quả cơ chế đặc thù để chuyển hóa chủ trương thành sản phẩm, sản phẩm thành giá trị và giá trị thành động lực tăng trưởng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (giữa) cùng đại biểu thực hiện nghi thức công bố phiên bản thử nghiệm HCMCInvest. Ảnh: Nguyên Nguyên.

Thông qua HCMCInvest, TP.HCM từng bước đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư theo hướng hiện đại, minh bạch, dựa trên dữ liệu và có khả năng đo đo lường; góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhà đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư và tăng cường năng lực cạnh tranh của thành phố trong bối cảnh phát triển mới.

Sở Tài chính là đơn vị chịu trách nhiệm về dữ liệu dự án đầu tư. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM vận hành và hoàn thiện HCMCInvest.

HCMCInvest được xây dựng với tên tiếng Anh là Ho Chi Minh City Digital Investment Promotion Infrastructure, tên nhận diện quốc tế là HCMCInvest, được định vị là Ho Chi Minh City's Al & Data-powered Digital Investment Promotion Infrastructure. Tên miền chính thức: investhub.hochiminhcity.gov.vn

Hạ tầng này được phát triển nhằm hỗ trợ cung cấp thông tin về môi trường đầu tư, định hướng phát triển lĩnh vực ưu tiên, danh mục dự án kêu gọi đầu tư và các cơ hội hợp tác tại TP.HCM.

Trên nền tảng AI, dữ liệu và công nghệ số, HCMCInvest từng bước hỗ trợ tìm kiếm thông tin, kết nối nhà đầu tư, phân tích nhu cầu, theo dõi mức độ quan tâm và nâng cao hiệu quả tương tác giữa chính quyền thành phố với cộng đồng nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Nguyên Nguyên.

Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết đây là phiên bản thử nghiệm của nền tảng xúc tiến đầu tư trên không gian mạng. Tuy mới ở giai đoạn đầu, dữ liệu và chức năng của hệ thống cơ bản đầy đủ.

Chủ tịch UBND TP.HCM mong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà đầu tư nghiên cứu, sử dụng, góp ý về những thông tin, tính năng cần bổ sung hoặc các vấn đề cần hoàn thiện để thành phố tiếp thu, nâng cấp.

Ông Nguyễn Văn Được đề nghị Trung tâm Xúc tiến hoàn thiện nền tảng nhằm phục vụ tốt nhất nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, hiện đại, tạo động lực để TP.HCM tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.