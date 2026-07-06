Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng những kết quả mà thành phố đạt được là chưa từng có.

Ngày 6/7, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra dưới sự chủ trì của ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm là chưa từng có. Trong đó, tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm tăng 8,55%. Đây là con số rất có giá trị, cao hơn trung bình cả nước. Chất lượng tăng trưởng có sự thay đổi theo hướng thực chất hơn, gắn với thực tế hơn.

Tuy nhiên, con số này vẫn còn xa so với mục tiêu tăng trưởng “2 con số” mà TP.HCM đã cam kết và thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều.

Áp lực 6 tháng cuối năm

Theo ông Trần Lưu Quang, chưa bao giờ TP.HCM có cơ chế thoáng và rộng mở như hiện nay. Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ngày càng vận hành tốt hơn; có sự tư duy, có cách làm mới và bước đầu xử lý công việc thuận lợi hơn. Đây là những tín hiệu để thành phố tự tin hướng tới tương lai.

Ông cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế hiện nay đó là áp lực về mục tiêu tăng trưởng của thành phố và xử lý những vụ việc tồn tại là rất lớn; bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp dù có những chuyển biến nhưng vẫn còn quá nhiều việc, nhiều khó khăn; khả năng thực thi nhiệm vụ của một một số cán bộ, công chức còn chưa đáp ứng yêu cầu...

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyên Nguyên

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đầu tư, đất đai, quy hoạch, tài chính, ngân sách; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Đồng thời tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các dự án đang vướng mắc; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố đạt mục tiêu “2 con số” theo kế hoạch đề ra.

Một nhiệm vụ hết sức quan trọng đó chính là tập trung hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Đô thị đặc biệt bảo đảm chất lượng, tiến độ và tính khả thi để kịp trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp dự kiến diễn ra vào tháng 8/2026. Đồng thời, ngay từ bây giờ, phải chuẩn bị các khâu, các bước, hướng dẫn để triển khai ngay sau khi Luật được Quốc hội thông qua.

Bí thư Thành ủy TP.HCM ủy yêu cầu từng cán bộ, công chức trong từng vị trí công tác, cố gắng làm tốt nhất phần việc của mình. Thành phố sẽ rà soát để áp dụng rộng rãi bộ chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả công việc (KPI) trên toàn địa bàn, với tinh thần chung là công việc phải có sự định lượng cụ thể, hướng tới xây dựng một bộ máy công quyền năng động và minh bạch.

TP.HCM tháo gỡ 838 dự án tồn đọng

Theo tờ trình báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế TP.HCM tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra; nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt mức tăng khá.

Tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng đầu năm theo giá hiện hành ước đạt 1,55 triệu tỷ đồng , tăng 8,55% so với cùng kỳ, xếp thứ 19/34 tỉnh, thành phố.

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM diễn ra ngày 6/7. Ảnh: Nguyên Nguyên.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 7,5 tỷ USD , tăng hơn 89% so với cùng kỳ; 31.166 doanh nghiệp thành lập mới, tăng trên 14% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước đạt 477.173 tỷ đồng , bằng 59,4% dự toán năm; tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 102.890 tỷ đồng , bằng 33,7% dự toán.

Nhiều dự án hạ tầng chiến lược được khởi công, triển khai với tổng mức đầu tư khoảng 520.000 tỷ đồng ; công tác phát triển nhà ở xã hội đạt nhiều kết quả tích cực.

Thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng, hoàn thành xử lý hoặc có hướng xử lý đối với 838/838 dự án thuộc diện rà soát theo chỉ đạo của Chính phủ, góp phần khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển.

Sáu tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Do đó, TP.HCM quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10% trở lên.

Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyên Nguyên.

Chia sẻ tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh nhìn nhận mục tiêu tăng trưởng 2 con số phụ thuộc rất lớn vào khả năng huy động và giải ngân hiệu quả vốn đầu tư toàn xã hội, trong đó FDI là một động lực quan trọng.

Theo kịch bản huy động vốn đầu tư năm 2026, tổng vốn đầu tư toàn xã hội phấn đấu đạt 1.240.653 tỷ đồng ; trong đó vốn FDI khoảng 263.597 tỷ đồng , chiếm 21,2%. Riêng 6 tháng cuối năm, khu vực FDI dự kiến thực hiện khoảng 193.395 tỷ đồng , tương đương hơn 73% kế hoạch cả năm.

Theo Giám đốc Sở Tài chính, với quy mô nguồn vốn này, nếu được giải ngân nhanh, đúng định hướng và gắn với liên kết doanh nghiệp trong nước, sẽ góp phần mở rộng năng lực sản xuất, gia tăng tổng cầu đầu tư, tạo việc làm, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng cao năng suất lao động.

Do đó, hoàn thành chỉ tiêu huy động vốn FDI là điều kiện cần; nâng cao tỷ lệ giải ngân, rút ngắn thời gian đưa dự án vào hoạt động và tăng liên kết trong nước là điều kiện quyết định để FDI đóng góp rõ hơn vào mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên của TP.HCM.