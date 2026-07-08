3 'đại cảng' sẽ thay đổi vị thế TP.HCM thế nào?

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, địa phương đã tiếp nhận nhà đầu tư 3 "đại cảng", trong đó có Cảng quốc tế QTM tại khu vực Cái Mép - Thị Vải vừa khởi công.

Thông tin trên được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đưa ra tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, sáng 8/7.

Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phan Anh.

“Biến” TP.HCM thành trung tâm logistics của khu vực

Trong số 3 "đại cảng", Cảng quốc tế QTM tại phường Phú Mỹ, thuộc khu vực Cái Mép - Thị Vải khởi công hôm 5/7. Một đại cảng chuẩn bị khởi công trong quý III. Đại cảng còn lại sẽ tiếp nhận đầu tư trong tháng 7 và triển khai thực hiện quý III, quý IV.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, 3 "đại cảng" này cùng hệ thống cảng hiện hữu của khu Cái Mép - Thị Vải sẽ “biến” TP.HCM thành trung tâm logistics không chỉ ở Việt Nam mà của khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Ông Nguyễn Văn Được nhìn nhận Việt Nam nằm trên ngã 3 giao thương huyết mạch của nền kinh tế thế giới, với 50% lượng hàng của thế giới qua đường biển. Do đó, nếu đầu tư đón đầu được điểm này, kinh tế Việt Nam sẽ phát triển mạnh, trong đó TP.HCM hưởng trọn lợi thế.

Ông cũng thông tin sắp tới (ngày10/7), thành phố làm việc với Bộ Xây dựng về đề án tái cơ cấu, quy hoạch cảng biển của TP.HCM, trong đó di dời toàn bộ cảng trong nội địa ra Cái Mép - Thị Vải, chỉ còn những cảng trung chuyển để phục vụ cho các đại cảng.

“Trung tâm cảng, trung tâm logictics của chúng ta ở Cái Mép - Thị Vải”, Chủ tịch UBND TP.HCM nói và đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cần thực hiện đầu tư đúng tiến độ và chất lượng để góp phần phát triển kinh tế thành phố, đất nước.

Phối cảnh dự án Cảng Quốc tế QTM. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng.

Nhiệm vụ cuối năm rất nặng nề

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt 8,55%. Đây là tốc độ cao nhất 10 năm qua nhưng so với chỉ tiêu 10% vẫn chưa đạt.

Ông nhấn mạnh Trung ương ủng hộ, đặt niềm tin, trách nhiệm của thành phố là làm sao tăng trưởng 2 con số, tối thiểu 10%. Nhiệm vụ từ giờ tới cuối năm rất nặng nề, thành phố cần phấn đấu mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để hoàn thành trọng trách Trung ương giao phó.

Ông Nguyễn Văn Được yêu cầu từng ngành, cá nhân tập trung công tác giải ngân đầu tư công trong các quý còn lại, phấn đấu đạt 100% quý IV; tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính.

TP.HCM và các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược thống nhất ký kết Bản cam kết hành động. Ảnh: Phan Anh.

Ông Nguyễn Văn Được cho hay, vừa qua, thành phố làm công tác cán bộ ở cấp sở, sắp tới làm cấp phòng ban.

“Người đứng đầu các lĩnh vực, ngành, địa phương phải suy nghĩ cách để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng và giải quyết 4 tồn tại lớn của thành phố”, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo.

Cùng đó, tập trung lãnh đạo đối với các công trình, dự án trọng điểm. Thành phố đang triển khai khá nhiều dự án trọng tâm, trọng điểm và sẽ đóng góp cho sự tăng trưởng 2 con số.

Năm 2026, tổng nguồn vốn cần huy động khoảng 3,2 triệu tỷ đồng , thành phố sắp xếp được 1 - 1,1 triệu tỷ đồng và cần huy động thêm gần 2 triệu tỷ đồng từ nguồn đầu tư tư nhân, đầu tư xã hội.

Ông Nguyễn Văn Được khẳng định, thành phố sẽ hỗ trợ tối đa và cần cộng đồng doanh nghiệp đồng hành với thành phố để cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Tại hội nghị, UBND TP.HCM và các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược thống nhất ký kết Bản cam kết hành động với quyết tâm huy động tối đa mọi nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, khởi công, thi công, giải ngân và hoàn thành các dự án; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng GRDP của thành phố từ 10% trở lên trong năm 2026.