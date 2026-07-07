Yêu cầu đẩy nhanh cấp sổ đỏ cho cư dân Khu VSIP 2 ở TP.HCM

Nhiều hộ dân ở khu tái định cư của Khu Công nghiệp VSIP 2 (phường Bình Dương, TP.HCM) gần 20 năm vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Ngày 7/7, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cùng đơn vị bầu cử số 2, tiếp xúc cử tri phường Bình Dương và phường Chánh Hiệp, sau kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Văn Ru (phường Bình Dương) phản ánh 25 hộ dân thuộc khu tái định cư của Khu Công nghiệp VSIP 2 gần 20 năm vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

“Tình trạng này ảnh hưởng lớn đời sống của các hộ dân” - ông Ru bày tỏ.

Cử tri Nguyễn Văn Ru nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Nguyên Nguyên.

Phản hồi ý kiến cử tri, bà Từ Thị Anh Đào, Phó chủ tịch UBND phường Bình Dương, thông tin trước kia, các hộ dân trong khu công nghiệp VSIP 2 có nguyện vọng được tái định cư tại chỗ.

Tuy nhiên, khu vực này được quy hoạch là đất công nghiệp nên để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trước hết phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng sang đất ở.

Bà Từ Thị Anh Đào, Phó chủ tịch UBND phường Bình Dương phản hồi ý kiến cử tri. Ảnh: Nguyên Nguyên

Phó chủ tịch UBND phường Bình Dương cho biết chủ đầu tư đang phối hợp chính quyền địa phương xin ý kiến hướng dẫn của các sở, ngành liên quan nhằm hoàn thiện thủ tục tách khu dân cư ra khỏi khu công nghiệp, từ đó tiếp tục chuyển đổi đất công nghiệp sang đất ở.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho hay tại kỳ họp giữa năm vừa qua, HĐND TP.HCM thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm của thành phố.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyên Nguyên.

Đối với khu công nghiệp VSIP 2, ông Võ Văn Minh cho biết dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với chức năng là đất công nghiệp. Vì vậy, mọi điều chỉnh liên quan quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đều phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Sau khi được Thủ tướng đồng ý, từ tháng 8/2024, UBND tỉnh Bình Dương cũ và UBND TP Thủ Dầu Một cũ đã triển khai các thủ tục tách khu dân cư ra khỏi khu công nghiệp. Tuy nhiên, quá trình này chưa hoàn tất thì địa phương thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM, không phải địa phương không thực hiện mà công việc đều phải đúng thẩm quyền. Hiện nay, thẩm quyền thuộc TP.HCM và thành phố tiếp tục triển khai. Dự kiến đến cuối năm nay hoàn tất.

Ông Minh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp địa phương đẩy nhanh các thủ tục để sớm hỗ trợ người dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.