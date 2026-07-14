Huy động hàng trăm chiến sĩ, robot dập đám cháy lớn

Cảnh sát phá tường vách tôn, huy động hơn 20 xe chuyên dụng để dập vụ cháy lớn tại công ty nằm trong Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, Thanh Hóa.

Tối 13/7, UBND phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa xác nhận một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại Công ty TNHH MTV TĐH Máy giày Đông Thành, nằm trong Khu công nghiệp Tây Bắc Ga.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 cùng ngày, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khu vực nhà kho chứa nguyên liệu sản xuất giày da có diện tích khoảng 1.000 m².

Hơn 20 xe cứu hỏa được huy động tới hiện trường.

Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng sử dụng các phương tiện sẵn có để dập lửa, đồng thời khẩn trương tổ chức sơ tán toàn bộ công nhân đang làm việc trong khu vực nguy hiểm.

Nhờ sự ứng phó kịp thời, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, do trong nhà kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy phục vụ hoạt động sản xuất giày dép nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa huy động tối đa lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Hơn 20 xe chữa cháy, xe tiếp nước, xe chỉ huy cùng robot chữa cháy hiện đại được điều động tham gia làm nhiệm vụ.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được triển khai khẩn trương để tổ chức các phương án dập lửa và bảo vệ khu vực xung quanh.

Để tiếp cận sâu vào khu vực đám cháy, lực lượng chức năng đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng phá tường và vách tôn của nhà kho, mở đường cho các mũi chữa cháy tiếp cận từ nhiều hướng.

Các lực lượng chức năng tổ chức nhiều mũi vào khu vực nhà kho, đồng thời liên tục phun nước làm mát các công trình lân cận nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang những khu vực sản xuất khác trong khu công nghiệp.

Đến 22h40, lửa lớn tiếp tục bao trùm nhà kho, đe dọa trực tiếp đến kết cấu công trình. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chia thành 3 mũi chữa cháy, vừa tập trung phun nước làm mát, hạ nhiệt kết cấu nhà xưởng, vừa triển khai các lăng phun công suất lớn để dập lửa theo từng khu vực.

Do đám cháy kéo dài trong nhiều giờ, một phần mái nhà kho đã xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Để bảo đảm nguồn nước phục vụ chữa cháy liên tục, lực lượng chức năng đã huy động tối đa hệ thống bồn chứa nước và các điểm cấp nước chữa cháy tại khu vực xung quanh nhằm tiếp nước cho các xe chuyên dụng.