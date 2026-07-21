Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Thủ tướng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1312/QĐ-TTg ngày 19/7/2026 về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Thủ tướng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, quê quán phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng, trình độ chuyên môn: thạc sĩ Quản lý Hành chính công, đại học chuyên ngành Kiến trúc, cử nhân Ngữ văn Anh; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết) và khóa XIV.

Ông Nguyễn Hoài Anh có nhiều năm công tác tại tỉnh Bình Thuận (cũ), từng đảm nhiệm các cương vị: Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh Đoàn, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 7/2025, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Từ tháng 9/2025, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.