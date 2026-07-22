Công an mời người điều khiển xe điện '5 không' làm việc

Từ clip đăng tải công khai trên Facebook, lực lượng CSGT TP.HCM xác minh, mời người điều khiển xe điện "5 không" làm việc và lập biên bản xử lý 5 hành vi vi phạm.

Ngày 22/7, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM, cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử lý một người đàn ông có nhiều hành vi vi phạm giao thông đã được ghi lại trong đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội CSGT Hàng Xanh phát hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe mô tô điện lưu thông trên đường Thống Nhất, phường Gò Vấp.

Người đàn ông điều khiển phương tiện "5 không" lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh trong clip cho thấy người này không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện không gắn biển số và không có gương chiếu hậu bên trái. Clip sau khi được đăng tải công khai trên Facebook nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ.

Ngay sau đó, Đội CSGT Hàng Xanh phối hợp Công an phường Gò Vấp xác minh người và phương tiện có liên quan. Lực lượng chức năng đã xác định được người điều khiển xe trong clip và mời đến trụ sở làm việc.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT Hàng Xanh lập biên bản vi phạm hành chính đối với người này về 5 hành vi, gồm không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô; không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; đưa phương tiện không gắn biển số tham gia giao thông; đưa phương tiện không có giấy đăng ký xe tham gia giao thông và không có giấy phép lái xe.

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, việc ghi hình, đăng tải và lan truyền các hành vi vi phạm giao thông trên mạng xã hội có thể tạo tâm lý xem thường pháp luật, tác động tiêu cực đến người xem, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên thừa nhận các hành vi vi phạm.

Nội dung này cũng có nguy cơ khiến một số người bắt chước các hành vi nguy hiểm để thu hút sự chú ý, lượt xem và tương tác trên mạng xã hội.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân, nhất là thanh thiếu niên, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; không đăng tải, chia sẻ hoặc cổ súy những hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Các hành vi vi phạm giao thông có thể được lực lượng chức năng phát hiện, xác minh và xử lý thông qua hình ảnh, clip do người dân cung cấp hoặc được đăng tải trên mạng xã hội.