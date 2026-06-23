Va chạm giữa ôtô và xe máy điện ở Phú Thọ, 2 cháu nhỏ tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ vào chiều 22/6 khiến hai cháu nhỏ tử vong tại chỗ. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin từ UBND xã Hợp Lý, khoảng 14h30 ngày 22/6, tại thôn Trại Diễn, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ôtô mang biển kiểm soát 36C-129.xx và xe máy điện do cháu N.T.V. (sinh năm 2016) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai cháu nhỏ tử vong tại chỗ

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe máy điện, cháu V. còn chở theo em gái là cháu N.D.L. (sinh năm 2021). Hai cháu đều trú tại xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và đang về quê ngoại chơi. Cú va chạm mạnh khiến cả hai cháu tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo xã Hợp Lý đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác xử lý vụ việc, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình số tiền 7 triệu đồng nhằm chia sẻ phần nào mất mát. Bên cạnh đó, người dân trong khu vực cũng quyên góp, hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 36,5 triệu đồng để lo hậu sự.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể hai cháu đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê nhà tại xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên để an táng. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.