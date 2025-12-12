Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng Nhất

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng Nhất về thành tích đặc biệt xuất sắc trong triển khai Đề án 06.

Ngày 11/12, Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội (Sở Nội vụ Hà Nội) đã ban hành công văn về việc đăng tải thông tin đối với trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

Công văn nêu rõ, căn cứ luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định của Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội đăng tải thông tin để lấy ý kiến nhân dân trong việc đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng Nhất đối với ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Theo công văn, ông Nguyễn Duy Ngọc được đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng Nhất về thành tích đặc biệt xuất sắc trong triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Trong đó, giai đoạn từ tháng 8/2019 - 6/2024, ông Nguyễn Duy Ngọc là Thứ trưởng Bộ Công an; từ tháng 1/2022 - 6/2024, ông là Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ.

Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội cũng đang thực hiện quy trình xét, trình Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Sở Khoa học và Công nghệ, ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 06.

Các ý kiến phản hồi (nếu có) đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố (địa chỉ số 37, phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội) trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi đăng tải thông tin.