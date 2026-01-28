Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe bồn chở xăng thiêu rụi hai ôtô ở TP.HCM

  • Thứ tư, 28/1/2026 18:09 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Đám cháy từ xe bồn chở xăng M95 đã nhanh chóng lan sang xưởng sản xuất cơm cháy nằm cách hiện trường khoảng 10 m khiến hai ôtô bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều tài sản khác hư hỏng.

Hiện trường xe bồn bốc cháy, thiêu rụi ôtô, làm đứt dây điện Đến 14 giờ ngày 28/1, các lực lượng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe bồn chở xăng xảy ra trên đường Dương Cát Lợi.

Đến 14h ngày 28/1, lực lượng chức năng xã Nhà Bè phối hợp với Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM cùng các đơn vị liên quan vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe bồn chở xăng xảy ra trên đường Dương Cát Lợi.

Thông tin ban đầu, sức nóng từ vụ cháy xe bồn đã nhanh chóng lan sang xưởng sản xuất cơm cháy cách hiện trường khoảng 10 m. Thời điểm xảy ra sự cố, gần 10 công nhân đang làm việc trong xưởng đã hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

Dù một số người nỗ lực di dời phương tiện đỗ phía trước xưởng nhưng ngọn lửa bùng phát quá nhanh đã khiến hai ôtô bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều tài sản khác bị hư hỏng.

Chay xe bon TP.HCM anh 1

Hiện trường xưởng sản xuất bị "vạ lây" từ vụ cháy xe bồn chở xăng M95.

Tại hiện trường, nhiều xe bồn khác đậu gần khu vực hỏa hoạn đối mặt nguy cơ cháy lan, buộc lực lượng chức năng phải triển khai các biện pháp làm mát, phòng ngừa cháy nổ dây chuyền. Hàng chục hộ dân sống xung quanh đã được sơ tán khẩn cấp để bảo đảm an toàn.

Trước đó vào khoảng 11h15 cùng ngày, xe bồn chở xăng M95 vừa rời Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè khoảng 1 km, khi đang lưu thông trên đường Dương Cát Lợi (xã Nhà Bè) thì bất ngờ bốc cháy.

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bao trùm toàn bộ phương tiện, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp, khiến khu vực chìm trong khói đen dày đặc.

Chay xe bon TP.HCM anh 2

Hình ảnh xe bồn cháy ngay khu dân cư.

Đại diện Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè khẳng định, sự cố xảy ra hoàn toàn bên ngoài phạm vi tổng kho, không ảnh hưởng đến hệ thống bồn bể cũng như hoạt động vận hành của đơn vị.

Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân xe bồn bốc cháy sau khi rời kho.

Khoảng 70 hộ dân mất điện sau vụ cháy

Vụ cháy xe bồn chở xăng làm đứt một nhánh dây điện 22kV, hư hỏng một trạm điện công cộng công suất 400 kVA và hai trạm khách hàng. Sau khi vụ hỏa hoạn được khống chế, công nhân điện lực đã có mặt tại hiện trường để đánh giá thiệt hại và khẩn trương khắc phục sự cố. “Sự cố cháy xe bồn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống điện tại khu vực xã Nhà Bè. Có khoảng 700 khách hàng bị mất điện sau vụ cháy”, đại diện Tổng Công ty Điện lực TP.HCM cho biết.

Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ

Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.

Di dời cột điện giữa đường Chu Văn An TP.HCM trước Tết

Sau phản ánh của VOV về tình trạng hàng loạt cột điện nằm giữa lòng đường Chu Văn An phường Bình Thạnh gây mất an toàn giao thông, các cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt.

14:00 22/1/2026

Nhiều cửa ngõ TP.HCM ùn tắc cuối tuần

Sáng 24/1, TP.HCM xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên các trục đường cửa ngõ, khiến một người tử vong và giao thông nhiều khu vực rơi vào tình trạng ùn tắc.

13:05 24/1/2026

Dọn dẹp 'đất vàng' trung tâm TP.HCM làm vườn hoa Tết

Các khu đất đắc địa tại TP.HCM đang dần thay "áo mới", gấp rút chỉnh trang để chuyển đổi thành công viên và vườn hoa, phục vụ người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

16:01 19/1/2026

https://tienphong.vn/xe-bon-cho-xang-boc-chay-lan-sang-xuong-san-xuat-thieu-rui-2-o-to-dut-day-dien-22kv-post1816552.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cháy xe bồn TP.HCM TP.HCM Xe bồn bốc cháy Xe bồn Xe bồn TP.HCM Xe bồn chở xăng Cháy xe bồn

    Đọc tiếp

    Cho Ben Thanh khac la sau chinh trang hinh anh

    Chợ Bến Thành khác lạ sau chỉnh trang

    2 giờ trước 16:29 28/1/2026

    0

    Chợ Bến Thành và khu vực quảng trường đang được sơn sửa, chỉnh trang. Diện mạo mới của khu vực trung tâm TP.HCM khiến nhiều người thích thú, bất ngờ.

    Chi tiet cac khu vuc o Ha Noi se di dan de tai cau truc do thi hinh anh

    Chi tiết các khu vực ở Hà Nội sẽ di dân để tái cấu trúc đô thị

    2 giờ trước 16:20 28/1/2026

    0

    Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân nội đô để thực hiện tái cấu trúc đô thị, giải quyết điểm nghẽn. Tuy nhiên, nếu triển khai cần tính toán kỹ, bởi có nhiều vấn đề phải giải quyết như việc làm, giáo dục, y tế và các vấn đề dân sinh khác.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý