Xe bồn chở xăng thiêu rụi hai ôtô ở TP.HCM

Đám cháy từ xe bồn chở xăng M95 đã nhanh chóng lan sang xưởng sản xuất cơm cháy nằm cách hiện trường khoảng 10 m khiến hai ôtô bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều tài sản khác hư hỏng.

Đến 14h ngày 28/1, lực lượng chức năng xã Nhà Bè phối hợp với Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM cùng các đơn vị liên quan vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe bồn chở xăng xảy ra trên đường Dương Cát Lợi.

Thông tin ban đầu, sức nóng từ vụ cháy xe bồn đã nhanh chóng lan sang xưởng sản xuất cơm cháy cách hiện trường khoảng 10 m. Thời điểm xảy ra sự cố, gần 10 công nhân đang làm việc trong xưởng đã hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

Dù một số người nỗ lực di dời phương tiện đỗ phía trước xưởng nhưng ngọn lửa bùng phát quá nhanh đã khiến hai ôtô bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều tài sản khác bị hư hỏng.

Hiện trường xưởng sản xuất bị "vạ lây" từ vụ cháy xe bồn chở xăng M95.

Tại hiện trường, nhiều xe bồn khác đậu gần khu vực hỏa hoạn đối mặt nguy cơ cháy lan, buộc lực lượng chức năng phải triển khai các biện pháp làm mát, phòng ngừa cháy nổ dây chuyền. Hàng chục hộ dân sống xung quanh đã được sơ tán khẩn cấp để bảo đảm an toàn.

Trước đó vào khoảng 11h15 cùng ngày, xe bồn chở xăng M95 vừa rời Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè khoảng 1 km, khi đang lưu thông trên đường Dương Cát Lợi (xã Nhà Bè) thì bất ngờ bốc cháy.

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bao trùm toàn bộ phương tiện, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp, khiến khu vực chìm trong khói đen dày đặc.

Hình ảnh xe bồn cháy ngay khu dân cư.

Đại diện Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè khẳng định, sự cố xảy ra hoàn toàn bên ngoài phạm vi tổng kho, không ảnh hưởng đến hệ thống bồn bể cũng như hoạt động vận hành của đơn vị.

Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân xe bồn bốc cháy sau khi rời kho.

Khoảng 70 hộ dân mất điện sau vụ cháy Vụ cháy xe bồn chở xăng làm đứt một nhánh dây điện 22kV, hư hỏng một trạm điện công cộng công suất 400 kVA và hai trạm khách hàng. Sau khi vụ hỏa hoạn được khống chế, công nhân điện lực đã có mặt tại hiện trường để đánh giá thiệt hại và khẩn trương khắc phục sự cố. “Sự cố cháy xe bồn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống điện tại khu vực xã Nhà Bè. Có khoảng 700 khách hàng bị mất điện sau vụ cháy”, đại diện Tổng Công ty Điện lực TP.HCM cho biết.