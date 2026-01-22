Di dời cột điện giữa đường Chu Văn An TP.HCM trước Tết

Sau phản ánh của VOV về tình trạng hàng loạt cột điện nằm giữa lòng đường Chu Văn An phường Bình Thạnh gây mất an toàn giao thông, các cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt.

Dự án mở rộng đường Chu Văn An, đoạn từ Nơ Trang Long đến Phan Chu Trinh, có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng , được kỳ vọng giải quyết điểm nghẽn giao thông kéo dài nhiều năm qua. Tuy nhiên, khi mặt đường đã mở rộng lên 23 m và cơ bản hoàn thiện, hàng chục cột điện cũ vẫn “án ngữ” giữa làn xe, biến tuyến đường hiện đại thành khu vực tiềm ẩn tai nạn.

Tuyến đường nghìn tỷ cột điện mọc giữa đường.

Thực tế ghi nhận cho thấy, các phương tiện buộc phải luồn lách giữa những trụ điện nghiêng lệch, đặc biệt nguy hiểm vào ban đêm và giờ cao điểm. Người dân sinh sống trong khu vực, trong đó có 166 hộ đã bàn giao mặt bằng cho dự án, không khỏi bức xúc khi hạ tầng giao thông chưa thể vận hành an toàn.

Trước phản ánh của VOV.VN và dư luận, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc. Theo Ban Quản lý dự án quận Bình Thạnh, công trình hiện đã đạt khoảng 95% khối lượng, phần còn lại chủ yếu vướng hệ thống lưới điện.

Hàng loạt cột điện án ngữ giữa tuyến đường mới mở rộng, trong đó không ít cột đã nghiêng lệch, tiềm ẩn rủi ro tai nạn.

Ngày 19/1, Công ty Điện lực Gia Định đã chủ trì cuộc họp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để thống nhất hướng xử lý. Tiếp đó, Sở Xây dựng TP.HCM tiếp tục chủ trì họp nhằm giải quyết dứt điểm các tồn tại.

Trước mắt, các bên thống nhất di dời tạm thời những cột điện có nguy cơ mất an toàn cao vào sát vỉa hè hoặc vị trí phù hợp, bảo đảm lưu thông dịp Tết. Chủ đầu tư dự kiến tạm ứng kinh phí để triển khai ngay, đồng thời tăng cường rào chắn, sơn phản quang và cảnh báo an toàn trong thời gian chờ di dời.