Nhiều cửa ngõ TP.HCM ùn tắc cuối tuần

Sáng 24/1, TP.HCM xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên các trục đường cửa ngõ, khiến một người tử vong và giao thông nhiều khu vực rơi vào tình trạng ùn tắc.

Khoảng 7h cùng ngày, trên đường Cộng Hòa (phường Tân Bình), ông B.Q.L (50 tuổi) điều khiển xe máy lưu thông theo hướng từ vòng xoay Lăng Cha Cả về ngã tư An Sương. Khi vừa qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám, xe của ông L. va chạm với một xe máy khác chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến ông L. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, hai xe máy nằm cách nhau vài mét, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường. Người điều khiển xe máy còn lại bị thương nhẹ, tinh thần hoảng loạn.

Xe cứu thương đến hiện trường.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm sáng trên tuyến huyết mạch nối trung tâm TP.HCM với khu vực phía tây bắc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng.

Đến gần 10h cùng ngày, sau khi lực lượng chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân về nhà xác và giải tỏa phương tiện, tình hình giao thông mới dần ổn định trở lại.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 5h sáng cùng ngày, trên đường Lê Đức Anh (quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa), một xe tải mang biển kiểm soát 50E-336.xx lưu thông theo hướng từ vòng xoay An Lạc về cầu vượt An Sương bất ngờ mất lái, tông trực diện vào dải phân cách bê tông, khi còn cách cầu vượt Gò Mây khoảng 200 m.

Cú va chạm mạnh khiến nhiều đoạn dải phân cách bị húc văng, đầu xe tải hư hỏng nặng. Rất may vụ việc không gây thương vong về người.

Xe tải tông dải phân cách chắn ngang đường khiến giao thông ùn tắc.

Tuy nhiên, do xe tải chắn gần hết mặt đường trong thời điểm công nhân, người lao động bắt đầu vào ca, khu vực này nhanh chóng rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Nhiều ôtô, xe container và xe máy nối đuôi nhau, di chuyển chậm chạp hàng km.

Nhận tin báo, Đội CSGT Phú Lâm (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông từ xa. Xe cẩu chuyên dụng cùng lực lượng đơn vị quản lý đường bộ được huy động để di dời phương tiện, thay thế các khối bê tông hư hỏng và dọn dẹp mảnh vỡ. Đến hơn 10h, hiện trường được giải quyết xong, giao thông mới dần thông suốt.

Hiện nguyên nhân cả hai vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.