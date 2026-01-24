Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhiều cửa ngõ TP.HCM ùn tắc cuối tuần

  • Thứ bảy, 24/1/2026 13:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 24/1, TP.HCM xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên các trục đường cửa ngõ, khiến một người tử vong và giao thông nhiều khu vực rơi vào tình trạng ùn tắc.

Khoảng 7h cùng ngày, trên đường Cộng Hòa (phường Tân Bình), ông B.Q.L (50 tuổi) điều khiển xe máy lưu thông theo hướng từ vòng xoay Lăng Cha Cả về ngã tư An Sương. Khi vừa qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám, xe của ông L. va chạm với một xe máy khác chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến ông L. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, hai xe máy nằm cách nhau vài mét, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường. Người điều khiển xe máy còn lại bị thương nhẹ, tinh thần hoảng loạn.

Un tac ket xe TP.HCM anh 1

Xe cứu thương đến hiện trường.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm sáng trên tuyến huyết mạch nối trung tâm TP.HCM với khu vực phía tây bắc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng.

Đến gần 10h cùng ngày, sau khi lực lượng chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân về nhà xác và giải tỏa phương tiện, tình hình giao thông mới dần ổn định trở lại.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 5h sáng cùng ngày, trên đường Lê Đức Anh (quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa), một xe tải mang biển kiểm soát 50E-336.xx lưu thông theo hướng từ vòng xoay An Lạc về cầu vượt An Sương bất ngờ mất lái, tông trực diện vào dải phân cách bê tông, khi còn cách cầu vượt Gò Mây khoảng 200 m.

Cú va chạm mạnh khiến nhiều đoạn dải phân cách bị húc văng, đầu xe tải hư hỏng nặng. Rất may vụ việc không gây thương vong về người.

Un tac ket xe TP.HCM anh 2

Xe tải tông dải phân cách chắn ngang đường khiến giao thông ùn tắc.

Tuy nhiên, do xe tải chắn gần hết mặt đường trong thời điểm công nhân, người lao động bắt đầu vào ca, khu vực này nhanh chóng rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Nhiều ôtô, xe container và xe máy nối đuôi nhau, di chuyển chậm chạp hàng km.

Nhận tin báo, Đội CSGT Phú Lâm (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông từ xa. Xe cẩu chuyên dụng cùng lực lượng đơn vị quản lý đường bộ được huy động để di dời phương tiện, thay thế các khối bê tông hư hỏng và dọn dẹp mảnh vỡ. Đến hơn 10h, hiện trường được giải quyết xong, giao thông mới dần thông suốt.

Hiện nguyên nhân cả hai vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Dọn dẹp 'đất vàng' trung tâm TP.HCM làm vườn hoa Tết

Các khu đất đắc địa tại TP.HCM đang dần thay "áo mới", gấp rút chỉnh trang để chuyển đổi thành công viên và vườn hoa, phục vụ người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

16:01 19/1/2026

Truy nguyên nhân mảng đường lớn sụt xuống kênh Tàu Hủ ở TP.HCM

Liên quan đến vụ sạt lở bờ kênh ở TPHCM, lực lượng chức năng trước đó đã ghi nhận dấu hiệu bất thường, nghi ngờ rò rỉ nước tại mối nối các đốt cống gần hố ga.

06:27 19/1/2026

Xe container kéo lê xe máy, thanh niên tử vong ở TP.HCM

Sau va chạm, hai nạn nhân cùng xe máy bị xe đầu kéo container kéo lê nhiều mét khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

11:18 14/1/2026

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://tienphong.vn/cuoi-tuan-giao-thong-nhieu-cua-ngo-tphcm-un-tac-post1815405.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Xe tai tong chet 3 con bo o Dak Lak hinh anh

    Xe tải tông chết 3 con bò ở Đắk Lắk

    1 giờ trước 13:15 24/1/2026

    Một xe tải chở vật liệu xây dựng lao vào nhiều phương tiện tại đường tránh phía Tây Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khiến một tài xế bị thương, tông chết 3 con bò.

    Tinh trang ba me con vu chay chung cu Ehomes hinh anh

    Tình trạng ba mẹ con vụ cháy chung cư Ehomes

    1 giờ trước 13:08 24/1/2026

    Vụ cháy căn hộ chung cư Ehomes tại TP.HCM khiến ba mẹ con bị ngạt khói, bỏng nặng; người mẹ hôn mê sâu, hai con nhỏ nguy kịch, phải chuyển viện.

