Đã tìm thấy nạn nhân cuối vụ đuối nước ở Mỹ Khê

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã huy động tối đa phương tiện, nhân lực tìm kiếm nạn nhân trong vụ 3 cha con đuối nước tại bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê. Đến chiều nay (22/2), thi thể người cha đã được tìm thấy, khép lại nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm của các lực lượng cứu nạn, cứu hộ.

Khoảng 15h ngày 21/2 (tức mùng 5 tháng Giêng, năm Bính Ngọ), tại khu vực bãi biển Mỹ Khê, thuộc thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra vụ đuối nước khiến 3 cha con trong cùng một gia đình gặp nạn. Nạn nhân gồm anh Trần Ngọc Triều (38 tuổi) và các con là Trần Ngọc Kim Ngân (13 tuổi) và Trần Ngọc Gia Phát (10 tuổi), trú tỉnh Đắk Lắk.

Trong đó, cháu Trần Ngọc Kim Ngân được phát hiện, cứu vớt kịp thời và đưa đến cơ sở y tế điều trị. Đến 15h50 phút ngày 21/2, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể cháu Trần Ngọc Gia Phát. Đến 15h30 phút ngày 22/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Trần Ngọc Triều.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân đuối nước ở biển Mỹ Khê.

Trước đó, sáng 22/2, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra công tác tìm kiếm nạn nhân đuối nước tại bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự kịp thời của các lực lượng cứu nạn, cứu hộ và chính quyền địa phương trong việc triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục huy động tối đa phương tiện, nhân lực; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng; bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ; mở rộng phạm vi tìm kiếm, quyết tâm sớm tìm thấy nạn nhân.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân và du khách về nguy cơ mất an toàn khi tắm biển; không bơi lội ở khu vực nguy hiểm; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đồng thời tiếp tục rà soát, bổ sung biển cảnh báo, bố trí lực lượng ứng trực nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi tham quan, tắm biển tại khu vực bãi biển Mỹ Khê.