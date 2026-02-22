Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe 29 chỗ mất phanh lao xuống sườn đồi ở Sa Pa

  • Chủ nhật, 22/2/2026 16:50 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Xe du lịch 29 chỗ đang di chuyển trên đường lên Sâu Chua, phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) thì bất ngờ mất phanh, lao xuống taluy âm và dừng lại cách mặt đường khoảng 10 m. Vụ tai nạn khiến 20/21 người trên xe bị thương, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, sự việc xảy ra tại khu vực đường lên Sâu Chua, thuộc tổ dân phố Sa Pa 4, phường Sa Pa (thị xã Sa Pa). Thời điểm trên, xe du lịch 29 chỗ mang BKS 99E-018XX di chuyển trong khu vực nội bộ của Thiền viện Trúc Lâm Đại Giác thì bất ngờ mất lái, lao xuống taluy âm và dừng lại ở vị trí cách mặt đường khoảng 10 m.

mat phanh anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Lãnh đạo UBND phường Sa Pa cho biết, trên xe có 21 người, vụ tai nạn khiến 20 người bị thương. Trong đó, một nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai điều trị; một trường hợp khác được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) theo nguyện vọng gia đình; các nạn nhân còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 4 tỉnh Lào Cai.

mat phanh anh 2

Phần đầu xe bị hư hỏng nặng.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy phần đầu xe hư hỏng nặng, kính chắn gió phía trước và cửa sổ hai bên bị vỡ vụn. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu và bảo vệ hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe bị mất phanh đột ngột dẫn đến sự cố. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.

Nỗ lực xuyên đêm tìm kiếm các nạn nhân trong vụ TNGT tại hồ Thác Bà

Công an tỉnh Lào Cai nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đường thủy tại hồ Thác Bà.

6 giờ trước

Ôtô đâm xe máy chở 3 người, một người tử vong tại chỗ

Ngày 21/2, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Gianh (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người chết và 3 người bị thương nặng.

28:1663 hôm qua

22 người chết do tai nạn giao thông trong ngày mùng 2 Tết

Trong ngày, toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 14 người; so với ngày nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025 giảm cả ba tiêu chí.

07:24 19/2/2026

https://tienphong.vn/xe-29-cho-mat-phanh-lao-xuong-suon-doi-o-sa-pa-post1822274.tpo

Thành Đạt - Hà Hằng/Tiền Phong

mất phanh xe khách lao sườn đồi Sa Pa

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý