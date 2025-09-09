Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn kéo dài

  • Thứ ba, 9/9/2025 07:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Từ sáng nay đến đêm 10/9, miền Bắc bước vào một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của tàn dư bão số 7, trọng tâm mưa là khu vực trung du, vùng núi Bắc Bộ.

Vào chiều qua (8/9), sau khi đổ bộ đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, bão số 7 đã suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới và đêm qua tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp rồi tan dần. Đêm qua và sáng nay (9/9), tàn dư cơn bão đã gây ra mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ.

Miền Bắc hôm nay đón mưa lớn diện rộng. Ảnh minh hoạ: Đức Nguyễn.

Lượng mưa tính 19 giờ ngày 8/9 đến 3 giờ ngày 9/9 có nơi trên 80 mm như trạm Thạch An (Cao Bằng) 97,4 mm, trạm Hạ Long (Quảng Ninh) 87 mm, trạm Tân Minh (Lạng Sơn) 83,5 mm.

Dự báo từ sáng 9/9 đến đêm 10/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 300 mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ sáng nay ít mưa, từ chiều và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Mưa xuất hiện theo từng đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, chiều và tối nay, do gió mùa tây nam hoạt động mạnh, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 80 mm Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực Thanh Hoá đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối có thể xuất hiện mưa dông rải rác, diện hẹp, ít khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng.

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

