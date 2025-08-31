Điểm danh những loại vũ khí đoàn quân đội quốc tế mang đến A80

Loại súng mà các quân nhân Trung Quốc sử dụng trong diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam là QBZ-95. Đây là loại súng trường có thiết kế kiểu “bullpup” tức là toàn bộ khóa nòng và khối đạn được bố trí phía sau cò súng. Súng bắt đầu đi vào biên chế Trung Quốc từ năm 1995 và trang bị toàn quân từ sau những năm 2000.