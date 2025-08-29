Tin mới nhất về dự báo mưa lớn tại Hà Nội trong ngày Tổng duyệt A80

Cơ quan khí tượng đã có những nhận định mới nhất về thời tiết Hà Nội và xác suất mưa trong ngày diễn ra tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80.

Ngày tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80, Hà Nội có thể mưa lớn. Ảnh minh hoạ: Diệu Hằng.

Dự báo thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành trong đêm 29/8, ngày 30/8

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, tác động của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, từ đêm 29 đến ngày 31/8, từ Đà Nẵng trở ra đến miền Bắc mưa lớn trở lại. Tổng lượng mưa tại trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP Đà Nẵng phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 400 mm; trọng tâm mưa lớn ở Thanh Hóa đến TP Huế với lượng mưa dao động 200-350 mm, có nơi trên 600 mm. Trong đó, trọng tâm mưa lớn trong đêm nay và sáng mai 30/8.

Cụ thể, từ chiều tối 29/8 đến ngày 30/8, TP Đà Nẵng mưa to, lượng mưa 70-150 mm, cục bộ mưa rất to trên 200 mm. Từ 30/8 đến ngày 31/8, trung du, đồng bằng Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 100-200 mm, có nơi mưa rất to trên 400 mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn, trên 150 mm chỉ trong 3 giờ.

Chiều tối và đêm 29/8, các nơi khác ở Bắc Bộ, Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông với lượng mưa 15-35 mm, cục bộ mưa to trên 100 mm. Có thể xảy ra mưa lớn vượt 70 mm chỉ trong 3 giờ.

Trong những giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại hàng loạt xã, phường ở tỉnh Phú Thọ: Cao Phong, Bao La, Cao Sơn, Đà Bắc, Lạc Sơn, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Bi, Mường Động, Mường Hoa, Mường Thàng, Mường Vang, Nật Sơn, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, phường Hòa Bình, phường Kỳ Sơn, phường Tân Hòa, phường Thống Nhất, Pà Cò, Quyết Thắng, Tân Lạc, Tân Mai, Thịnh Minh, Thung Nai, Thượng Cốc, Tiền Phong, Toàn Thắng, Vân Sơn, Yên Phú, Yên Thủy, Yên Trị.

Từ đêm 31/8, mưa lớn giảm dần ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Ngoài ra, từ đêm nay 29/8 đến ngày 1/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông ở Thanh Hóa; thượng nguồn các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh; sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3, có nơi trên BĐ3; hạ lưu các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh, các sông ở Huế lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế.

Tại Hà Nội, từ 19h ngày 29/8 đến 7h ngày 30/8, trời có mưa, mưa rào và dông gián đoạn, xác suất mưa tương đối cao, khoảng 70-80%, nhiệt độ mát mẻ, dao động 24-26°C.

Ngày diễn ra tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, thời tiết Hà Nội nguy cơ mưa cả ngày.

Cụ thể, từ 7-13h là khoảng thời gian diễn ra lễ tổng duyệt, khu vực này mưa rào và dông gián đoạn, xác suất mưa 55-65%, nhiệt độ 26-31°C.

Từ 13-19h, Hà Nội khả năng mưa vừa, mưa to và dông, xác suất mưa 70-80%, nhiệt độ 27-32°C. 19h ngày 30/8 đến 7h ngày 31/8, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục trút xuống Thủ đô, xác suất mưa rất cao, dao động 80-90%, nhiệt độ 24-25%.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 29/8, ngày 30/8

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông. Từ chiều mai 30/8, trời nhiều mây, mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Trong đó, trung du và đồng bằng từ chiều mai mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa to đến rất to và rải rác dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ trưa mai, vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, ven biển Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to. Trong đó, Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Gió tây đến tây nam cấp 3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31°C, phía Nam 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.