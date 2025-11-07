Triều cường vượt đỉnh lịch sử, TP.HCM chìm trong biển nước

Nhiều khu vực của TP.HCM ngập trong biển nước trong trận triều cường chiều 6/11, khiến đi lại, sinh hoạt của người dân không những đảo lộn mà còn cực kỳ khó khăn.

Triều cường dâng cao trên đường Phạm Hữu Lầu, TP Hồ Chí Minh sáng 6/11. Ảnh: Hương Giang/TTXVN.

Đây là đợt triều cường cao nhất trong năm và cũng được dự báo vượt mốc lịch sử nhiều năm trở lại đây, cho thấy ngập lụt đang là một thách thức không nhỏ của những đô thị như TP.HCM.

Từ khoảng 16 giờ chiều 6/11, nhiều tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, Trần Xuân Soạn, Lương Định Của, Quốc Hương - Nguyễn Văn Hưởng, Phạm Thế Hiển, Phạm Hữu Lầu... bị ngập từ 30 tới 60 cm, nhiều đoạn nước chảy xiết khiến xe máy chết máy hàng loạt, người dân phải dắt bộ qua vùng ngập. Dù ở TP Hồ Chí Minh nhiều năm nay, nhưng rất nhiều người dân vẫn ngỡ ngàng khi lần đầu chứng kiến cảnh ngập lụt lịch sử như hôm nay.

Tại đường Phạm Hữu Lầu, bắt đầu từ 15 giờ, nước đã mấp mé đường, chỉ 30 phút sau cả tuyến đường vài km từ cầu Phước Long đến đường Huỳnh Tấn Phát đã ngập sâu trong nước. Ì ạch dắt xe lên vỉa hè chờ sấy khô máy, bà Lương Thị Châu, ngụ xã Bình Chánh, cho biết, dù tranh thủ về sớm nhưng vẫn bị kẹt ngay trong dòng nước ngập sâu. Sống 65 năm năm trên đời, chưa bao giờ tôi thấy cảnh ngập lụt thế này. Rất may có mấy cháu tình nguyện hỗ trợ đẩy xe. Mong sao nước nhanh rút để về nhà, vì đường còn rất xa”.

Tương tự, chị Trần Mỹ Huyền ngụ xã Nhà Bè, cũng đứng chờ 30 phút mà nước chưa rút để về nhà. Chị Huyền chia sẻ: “Như mọi ngày tôi đều xem dự báo, nhận công việc làm ở những chỗ đỡ kẹt xe, ngập nước. Hôm nay đã chủ động chọn tuyến đường tôi nghĩ là khả dĩ hơn, nhưng không ngờ đoạn này lại ngập sâu. Quãng đường về nhà tôi chỉ còn chừng 5 phút, nhưng với tình cảnh này chưa biết khi nào mới tới nhà”.

Ghi nhận trong ngày hôm nay, nhiều trường học đã chủ động cho học sinh tan ca sớm từ 15h, giúp phụ huynh chủ động đưa đón con cái; người dân cũng chủ động tránh những tuyến đường ngập, hạn chế ra đường vào giờ triều đạt đỉnh, nên không xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ. Tuy nhiên, việc nước ngập sâu khiến đường xá bị cô lập, nước tràn vào nhà dân, khiến mọi người thấp thỏm, bất an.

Anh Nguyễn Văn Hào trên đường Phạm Thế Hiển cho biết, nước lên rất nhanh, 16h đã tràn vào sân nhà, dù đã chuẩn bị sẵn máy bơm chống ngập nhưng vẫn không kịp, nước mấp mé tràn cả vào nhà.

Vất vả nhất là người dân tại khu vực bán đảo Bình Quới - Thanh Đa, trong những ngày triều cường đạt đỉnh, lúc nào cũng thấp thỏm không yên, sợ nước tràn vào nhà bất cứ lúc nào. Một người dân tại khu vực này cho biết, không còn giải pháp chống ngập, ngăn triều, vì chỉ cần nước lên là cả khu vực chìm trong biển nước, có dùng bao cát, vách ngăn chắn nước vào nhà cũng vô dụng. Nhiều nhà dân có trẻ nhỏ thậm chí phải đi sơ tán đến họ hàng ở những khu vực cao hơn để đảm bảo an toàn.

Chị Trần Thị Kiều cho biết: “Chúng tôi thấp thỏm mấy hôm nay, từ sáng đến giờ chứng kiến hai lần nước lên, rất lo lắng. Theo dự báo mấy hôm nữa nước mới rút, chúng tôi chỉ biết mong cho con nước sớm qua để dọn dẹp nhà cửa”.

Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng bày tỏ bức xúc vì tình trạng nước lên nhanh, khó rút, bởi ngoài nguyên nhân khách quan, thì hệ thống tiêu thoát nước chậm là một vấn đề đặt ra. Chị Nguyễn Thanh Kiển ngụ phường Tân Mỹ, cho biết: “Khu vực này được thiết kế khá nhiều cống tiêu thoát nước trên mặt đường, nhưng ngay trước khi triều lên, tôi thấy rác rưởi đã chặn hết miệng cống, từ bao nilong cho đến bao tải, rác sinh hoạt. Nếu như mỗi người đều có ý thức không xả rác bừa bãi, hay đội vệ sinh môi trường quan tâm hơn đến những cống tiêu thoát nước này, thì có lẽ nước lên rồi rút nhanh, không còn tình trạng tù đọng nhiều giờ liền như thế này”.

Để chia sẻ với người dân, nhiều đội tình nguyện cùng với đoàn thanh niên các phường, xã đã chủ động ứng trực tại các điểm ngập sâu, vừa giúp bà con sửa xe miễn phí, vừa hướng dẫn người dân đi đúng tuyến đường an toàn, tránh đi sâu vào vùng nước ngập.

Triều cường dâng cao tại Khu vực Bình Quới - Thanh Đa (TP Hồ Chí Minh) sáng sớm 6/11. Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN.

Anh Trần Ngô Hồng Phước, Đội hỗ trợ xử lý sự cố giao thông S.P.D, cho biết: “Bình thường tụi em hoạt động ở tuyến đường khác, nhưng hôm nay được thông tin khu vực Phạm Hữu Lâu ngập sâu, nên toàn đội 3 anh em đã đến đây, cùng với Đoàn thanh niên, hỗ trợ sấy khô máy, giúp bà con sửa xe để tiếp tục lưu thông. Chúng em sẽ ở đây đến khi nào nước rút, hi vọng phần nào chia sẻ, giúp người dân bớt khó khăn trong trận triều cường”.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) lúc 17 giờ đạt 1,78 m, vượt mức báo động III gần 0,18 m và là đỉnh triều cao nhất từ trước đến nay. Tại trạm Thủ Dầu Một (Bình Dương), mực nước đo được khoảng 1,89-1,9 m, trong khi nhiều kênh rạch nội đô TP Hồ Chí Minh cũng ghi nhận nước dâng cao, tràn bờ.

Theo dự báo, đợt triều cường này còn duy trì ở mức rất cao trong 2-3 ngày tới, đặc biệt nguy cơ ngập sâu hơn nếu kết hợp với mưa lớn do hoàn lưu bão số 13. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động kê cao đồ đạc, tắt điện khu vực ngập và tránh đi lại khi nước dâng mạnh. Nhiều người dân cũng mong muốn thành phố sớm có giải pháp chống ngập đô thị hiệu quả, nhất là trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh đang ngày sụt lún, biến đổi khí hậu, triều cường ngày càng diễn biến phức tạp.

