Lotte muốn tiếp tục làm dự án Thủ Thiêm Eco Smart City

Đây là chia sẻ của lãnh đạo Công ty TNHH Lotte Properties HCMC trong buổi làm việc với Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được chiều nay (3/10).

Dự án Eco Smart City có quy mô 7,5 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chiều 3/10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng các Phó chủ tịch UBND TP.HCM và lãnh đạo các sở, ngành đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Lotte Properties HCMC - thành viên Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) liên quan dự án khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết thành phố ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC trong việc triển khai dự án. Về phía thành phố, ông Được khẳng định luôn đồng hành để doanh nghiệp triển khai dự án, đóng góp cho sự phát triển của thành phố và doanh nghiệp.

Ông Jun Sung Ho, Tổng giám đốc Công ty TNHH Lotte Properties HCMC, cũng gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch UBND TP.HCM và lãnh đạo các sở ngành đã có những lời động viên, khuyến khích Lotte tiếp tục phát triển dự án, cũng như quan tâm đến những kiến nghị của doanh nghiệp.

Đại diện công ty cho hay ngày 20/8 đã có văn bản gửi đến UBND TP.HCM đề nghị việc chấm dứt thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến ngày 29/8, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đã gặp trực tiếp tập đoàn và động viên, điều này làm cho lãnh đạo tập đoàn thay đổi quan điểm.

Đến ngày 12/9, UBND TP.HCM đã có văn bản báo cáo Thủ tướng và nêu lên những kiến nghị của nhà đầu tư, giúp tập đoàn có niềm tin vào việc tiếp tục phát triển dự án.

Tại buổi làm việc, ông Jun Sung Ho kiến nghị được điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần tại dự án giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn Lotte, đồng thời thu hút nhà đầu tư bên ngoài với tỷ lệ tối đa 35%. Bên cạnh đó là miễn áp dụng mức thu tiền sử dụng đất bổ sung 5,4%.

Sau khi nghe kiến nghị của nhà đầu tư, Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định TP.HCM rất quan tâm đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với thành phố, trong đó có dự án của Lotte. Minh chứng là cuộc họp hôm nay có sự tham gia đầy đủ của lãnh đạo thành phố.

Ông cũng trao đổi với Lotte và đại diện từng sở ngành để có hướng giải quyết riêng đối với mỗi kiến nghị của nhà đầu tư.

Chủ tịch Được nhấn mạnh mong muốn Lotte đồng hành với thành phố, cùng tháo gỡ khó khăn và tiếp tục phát triển dự án, đồng hành với sự phát triển của thành phố, đồng thời đề nghị các nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Eco Smart City là một trong những dự án có quy mô lớn tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM. Dự án được công bố từ năm 2017 với tổng vốn khoảng 900 triệu USD .

Nhà đầu tư từng tổ chức lễ động thổ vào tháng 9/2022, nhưng sau gần 3 năm, khu đất vẫn chưa có dấu hiệu thi công. Thời điểm đó, phía Lotte cho hay dự án sẽ được xây dựng trên khu đất gần 7,5 ha. Diện tích phát triển khoảng 5 ha với những công năng là khu trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ tổng hợp và dân cư đa chức năng, trong đó điểm nhấn là tòa tháp cao 50 tầng.