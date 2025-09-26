Lotte rút khỏi dự án ở Thủ Thiêm, một doanh nghiệp lập tức xin làm

Liên danh CTCP Sunshine và CTCP Đầu tư Dia đã có văn bản đề xuất được tiếp tục đầu tư dự án Thủ Thiêm Eco Smart City sau khi Tập đoàn Lotte xin chấm dứt hợp đồng thực hiện.

Sau 8 năm kể từ khi Lotte ký hợp đồng thực hiện dự án với UBND TP.HCM, đến nay khu đất này vẫn là bãi đất trống. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cuối tháng 8, liên danh CTCP Sunshine và CTCP Đầu tư Dia đã có văn bản đề xuất được tiếp tục thực hiện dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City (thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nay thuộc phường An Khánh, TP.HCM).

Trả lời Tri Thức - Znews liên quan đến đề xuất này, Sở Tài chính TP.HCM cho biết đã thực hiện rà soát và gửi công văn trả lời đến liên danh.

"Hiện nay, Sở Tài chính chưa có cơ sở xem xét nội dung đề nghị của Liên danh CTCP Tập đoàn Sunshine - CTCP Đầu tư DIA nêu tại Văn bản số 332/SUNSHINE-DIA ngày 25/8/2025", Sở cho biết.

Đáng chú ý, liên danh này cũng đang đề xuất tham gia đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm, dự kiến cạnh tranh cùng các tên tuổi khác như SonKim Land, Bcons.

Thời gian gần đây, công ty của ông Đỗ Anh Tuấn hoạt động sôi nổi trên thị trường bất động sản với việc đẩy mạnh bán hàng tại nhiều dự án, cũng như thực hiện một số thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A).

Riêng với Thủ Thiêm Eco Smart City, dự án này đang được chú ý khi Công ty TNHH Lotte Properties HCMC - thành viên Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) - có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc chấm dứt hợp đồng thực hiện.

Đây là một trong những dự án có quy mô lớn tại Khu đô thị Thủ Thiêm. Dự án được công bố từ năm 2017 với tổng vốn khoảng 900 triệu USD . Lễ động thổ từng được tổ chức vào tháng 9/2022, nhưng sau gần 3 năm, khu đất vẫn chưa có dấu hiệu thi công.

Thời điểm đó, phía Lotte cho hay dự án sẽ được xây dựng trên khu đất gần 7,5 ha. Diện tích phát triển khoảng 5 ha với những công năng là khu trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ tổng hợp và dân cư đa chức năng. Điểm nhấn của dự án là tòa tháp Lotte Eco Smart City cao 50 tầng.

Theo văn bản gửi UBND TP.HCM mới đây, Lotte Properties HCMC cho biết dù đã kiên nhẫn chờ đợi suốt 8 năm và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý, dự án vẫn bị đình trệ do ảnh hưởng từ quá trình thanh tra của Chính phủ và sự chậm trễ trong công tác thẩm định giá đất.

Điều này làm tăng mạnh chi phí sử dụng đất, tiền thuê đất, tổng mức đầu tư và chịu thêm tác động từ thay đổi chính sách, khiến việc điều chỉnh điều kiện dự án trở nên không thể tránh khỏi.

Do đó, Lotte Properties HCMC cho biết không thể tiếp tục triển khai dự án, gồm cả việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất.

Thực tế, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, dự án này được phê duyệt số tiền sử dụng đất khoảng 16.190 tỷ đồng .

Về tiến trình, Sở Tài chính TP.HCM cho biết theo quy định, trong trường hợp của Lotte Properties HCMC là nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2020, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điều 57 Nghị định 31/2021 ngày 26/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Tuy nhiên, Sở cho biết đến nay vẫn chưa nhận được hồ sơ của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC theo quy định trên. "Do đó, về nguyên tắc, doanh nghiệp này vẫn đang là nhà đầu tư thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City theo các pháp lý dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận", Sở Tài chính khẳng định.