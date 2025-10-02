Báo cáo Chính phủ trường hợp tăng giá đất tại dự án Lotte ở Thủ Thiêm

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết kiến nghị về tiền sử dụng đất tăng của Lotte thuộc thẩm quyền của Chính phủ, TP.HCM đã báo cáo trường hợp này lên Trung ương để xử lý.

Chia sẻ tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều ngày 2/10, ông Đào Quang Dương, Phó trưởng phòng Kinh tế đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, cho biết sau khi Luật Đất đai 2024 và Nghị định 71 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, công tác xác định giá đất đạt nhiều thuận lợi và thúc đẩy nhanh chóng.

Ông Dương dẫn chứng từ khi có Luật Đất đai 2024, thời gian kể từ lúc có quyết định giao đất cho đến khi trình phê duyệt giá đất chỉ mất chưa đầy 2 tháng. Đặc biệt trong công tác phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, có những dự án chỉ mất 1 tháng, đơn cử như dự án Vành đai 3 TP.HCM để có phương án giá đất và được người dân đồng tình, ủng hộ.

Từ đầu năm đến nay, thành phố đã phê duyệt hơn 70 phương án giá đất, tương ứng với nguồn thu khoảng 52.000 tỷ đồng . Dự kiến, từ nay đến cuối năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ trình trên 70 hồ sơ xác định giá đất, nâng tổng số hồ sơ được phê duyệt cả năm lên gần 150 hồ sơ, với tổng nguồn thu 86.000 tỷ đồng .

Ngược lại, theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, việc xác định giá đất gặp khó khăn với hồ sơ cũ. Những hồ sơ này đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất theo Luật Đất đai 2003 nhưng đến nay vẫn chưa xác định được giá đất. Riêng TP.HCM còn tồn đọng khoảng 84 hồ sơ dạng này.

Ông Đào Quang Dương, Phó trưởng phòng Kinh tế đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM chia sẻ tại họp báo chiều ngày 2/10. Ảnh: Thảo Liên.

Ông Dương nêu nguyên nhân tại thời điểm giao đất giai đoạn 2007-2010, việc thu thập thông tin để áp giá là "rất hạn chế, hầu như không thể". Ví dụ ở các khu vực như Bình Chánh, Hóc Môn, Thủ Đức (cũ) không có các dự án chung cư tương tự để làm cơ sở so sánh, định giá.

Bên cạnh đó, Nghị định 12/2024 của Chính phủ ban hành đã gây khó khăn cho hầu hết dự án xác định giá đất trên toàn quốc. Vấn đề này chỉ được tháo gỡ khi Chính phủ ban hành Nghị định 71/2024. Ngoài ra, việc xác định giá đất trước đây được chuyển từ Sở Tài chính sang Sở Nông nghiệp và Môi trường, gây ra những hồ sơ tồn đọng kéo dài.

Để tháo gỡ vướng mắc cho 84 hồ sơ tồn đọng, Sở đã nhiều lần kiến nghị Trung ương áp dụng cách tính bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.

Đại diện Sở này cho biết mới đây, UBND TP.HCM có văn bản báo cáo Thủ tướng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài Chính để tìm hướng tháo gỡ. Theo đó, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm thống nhất cách tính hệ số cho dễ áp dụng và sẽ có cuộc họp bàn trong thời gian tới.

"Nếu các hồ sơ được giải quyết, sẽ có khoảng 84.000 căn hộ được cấp giấy chứng nhận, đồng nghĩa với việc đảm bảo chỗ ở cho hơn 300.000 người dân", ông Dương nhấn mạnh.

Cũng tại buổi họp báo, ông Dương chia sẻ thêm về trường hợp của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC - thành viên Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) - có văn bản không đồng tình việc phải nộp tiền sử dụng đất bổ sung 5,4% ở dự án Thủ Thiêm Eco Smart City, việc doanh nghiệp phản ánh là nghĩa vụ phải thực hiện theo quy định tại Nghị định 103/2024 của Chính phủ áp dụng cho các hồ sơ chưa xác định giá đất.

"Vấn đề này thuộc thẩm quyền của Chính phủ và thành phố đã báo cáo lên cơ quan Trung ương. Đây là trường hợp duy nhất có phản ánh, các đơn vị khác đã nộp tiền vào ngân sách", ông Dương nói.