Thành viên 'chaebol' SK rao bán cổ phần 3 lô dầu khí ở Việt Nam

Các chuyên gia trong ngành dầu khí cho rằng quá trình rao bán có thể gặp khó khăn do việc định giá phức tạp và cần có sự đồng thuận từ các đối tác liên doanh.

Theo The Korea Economic Daily, nguồn tin thân cận cho biết Công ty SK Earthon Co. - đơn vị thăm dò dầu khí thuộc Tập đoàn SK Innovation (Hàn Quốc) - đang tìm đối tác mua lại phần vốn góp tại 3 lô dầu ngoài khơi Việt Nam nhằm củng cố tài chính. Giá trị thương vụ ước tính khoảng 200 tỷ won (tương đương 140 triệu USD ).

SK Earthon đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1998, tham gia khai thác 4 lô dầu cùng Murphy Oil Corp. (Mỹ) và PetroVietnam Exploration & Production - PVEP. Trong đó, SK Earthon nắm 25% cổ phần, Murphy Oil sở hữu 40%, còn lại 35% thuộc PVEP.

Đợt thoái vốn này không bao gồm lô 15-1, vốn được xem là tài sản chủ lực của SK Earthon tại Việt Nam. Đây là mỏ dầu có sản lượng khai thác tích lũy lớn thứ 2 cả nước, với hơn 400 triệu thùng dầu được khai thác tính đến cuối năm 2023.

Cổ phần tại 3 lô được rao bán gồm lô 15-2/17 cùng 2 lô khác đang trong giai đoạn thăm dò. Riêng lô 15-2/17 được cho là có trữ lượng khoảng 170 triệu thùng dầu có thể khai thác, tương đương gần 18% mức tiêu thụ dầu hàng năm của Hàn Quốc

Giới phân tích nhận định việc SK Earthon thoái vốn phản ánh chiến lược giảm rủi ro và thu hồi vốn sớm trong bối cảnh chi phí đầu tư ngày càng tăng và thời gian hoàn vốn kéo dài của các dự án.

Các dự án dầu khí thường đòi hỏi vốn đầu tư hàng trăm triệu USD, song có thể mất hơn một thập kỷ mới tạo lợi nhuận.

Tuy vậy, việc định giá và phê duyệt giao dịch có thể là thách thức lớn. Một chuyên gia trong ngành cho biết với các mỏ đang khai thác, có thể dựa vào sản lượng và dự báo giá dầu để định giá. Nhưng những tài sản ở giai đoạn thăm dò thì gần như không thể xác định chính xác giá trị.

Hơn nữa, mọi giao dịch sẽ cần sự đồng thuận của các đối tác liên doanh, điều này có thể kéo dài quá trình đàm phán.