Bắc Ninh hút hơn 2,29 tỷ USD chỉ trong tháng 1

Trong tháng 1, Bắc Ninh đã cấp mới 40 dự án, điều chỉnh tăng vốn 38 lượt dự án, tổng vốn đầu tư quy đổi đạt trên 2,29 tỷ USD.

Năm 2025. Bắc Ninh thu hút hơn 18,6 tỷ USD vốn đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ảnh: Báo Bắc Ninh.

Theo số liệu từ địa phương, trong tháng 1, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới 14 dự án đầu tư trong nước và 26 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký đạt gần 43.000 tỷ đồng và 47,9 triệu USD . Cùng tháng, tỉnh đã chấp thuận điều chỉnh tăng vốn cho 6 dự án trong nước và 32 dự án FDI, với số vốn bổ sung tương ứng 781,7 tỷ đồng và 512,2 triệu USD .

Hoạt động phát triển doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực khi toàn tỉnh có 514 doanh nghiệp thành lập mới và 142 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được đăng ký, với tổng vốn hơn 5.900 tỷ đồng . Lũy kế đến nay, Bắc Ninh có gần 49.900 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, tổng vốn đăng ký hơn 771.000 tỷ đồng .

Từ đầu năm, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực thủ tục hành chính, tiếp cận vốn và thị trường tiêu thụ sản phẩm, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho kế hoạch sản xuất, kinh doanh sau kỳ nghỉ Tết.

Năm 2025 vừa qua, Bắc Ninh thu hút hơn 18,6 tỷ USD vốn đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Riêng về FDI, tỉnh đứng thứ hai cả nước.

Bắc Ninh đã thu hút 349 dự án đầu tư thứ cấp trong các khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký khoảng 2,7 tỷ USD . Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng của các dự án trên địa bàn, bao gồm cả các dự án hạ tầng khu công nghiệp, quy đổi đạt trên 7 tỷ USD , tiếp tục xếp thứ hai toàn quốc.

Sản xuất công nghiệp giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ lực, với kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt trên 93 tỷ USD , đưa Bắc Ninh trở thành địa phương có giá trị xuất khẩu lớn nhất cả nước, chiếm gần 20% tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia.

Tại hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp trong quý IV/2025 và tháng 1/2026, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái khẳng định khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, tiếp tục giữ vai trò quan trọng, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, thu ngân sách, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh.

Ông Thái cho hay trong thời gian tới, Bắc Ninh sẽ tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, bền vững, thân thiện với môi trường. Tỉnh mong muốn các dự án triển khai đúng tiến độ, tuân thủ pháp luật và phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục chủ động lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng hành từ giai đoạn triển khai đến vận hành dự án.

Đồng thời, ông đề nghị cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần hợp tác, tuân thủ pháp luật, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, gắn sản xuất, kinh doanh với bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống người lao động, cùng địa phương xây dựng môi trường đầu tư ổn định, hài hòa và bền vững.