Thủ tướng kiểm tra sân bay Long Thành trước chuyến bay ngày mai

Chiều nay (14/12), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới kiểm tra, đôn đốc, tặng quà, động viên các lực lượng tham gia triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) và một số dự án đường cao tốc, đường kết nối với sân bay.

Đây là lần thứ 9 Thủ tướng Phạm Minh Chính tới kiểm tra công trường dự án trọng điểm này.

Lãnh đạo Chính phủ đánh giá dự án đang thay đổi theo từng ngày, từng tuần, từng tháng. Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành 8 hạng mục quan trọng, trong đó có nhà ga hành khách - được ví như "trái tim", và đài kiểm soát không lưu - "bộ óc" của sân bay.

Hiện nay, đường băng đã sáng đèn, đủ điều kiện cất hạ cánh. Hạ tầng điện với công suất 80 MW, cùng hạ tầng nước, hạ tầng xăng dầu, hạ tầng thông tin liên lạc và các đường vào sân bay cũng cơ bản hoàn thành. Các hạng mục như ống lồng hành khách, trồng cây các khu vực trong sân bay đang được khẩn trương hoàn thiện.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc phối hợp với ACV , Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cùng các cơ quan liên quan hoàn thiện kịch bản, kế hoạch chi tiết chuyến bay kỹ thuật ngày 15/12 và chuyến bay chính thức đầu tiên ngày 19/12.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ thời gian không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, do đó các chủ thể liên quan phải nỗ lực cao nhất, Ban quản lý dự án phải lên kế hoạch cụ thể, không được để xảy ra các sai sót. Đồng thời, Thủ tướng cũng lưu ý các cơ quan đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần trong trung và dài hạn là lấy sân bay Long Thành làm trung tâm để phát triển kinh tế hàng không, hệ sinh thái hàng không, tạo ra cực tăng trưởng mới chứ không chỉ đơn thuần là khai thác, vận hành một sân bay.

Thủ tướng tin tưởng rằng các chủ thể liên quan sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để khẩn trương hoàn thành, đưa vào vận hành, khai thác dự án sân bay Long Thành tầm cỡ quốc tế với hạ tầng kết nối thông suốt, phát triển kinh tế hàng không, hệ sinh thái hàng không theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Theo kế hoạch, công trình sẽ được khai thác thương mại trong nửa đầu năm sau.

ACV đã huy động thêm 1.000 kỹ sư, công nhân, nâng tổng nhân sự trên công trường sân bay Long Thành lên hơn 15.000 người để kịp tiến độ đón chuyến bay đầu tiên ngày 19/12 tới.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã hoàn tất 100% hạng mục chuẩn bị cho các chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành vào trung tuần tháng 12.

