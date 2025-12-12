Huy động 15.000 kỹ sư, công nhân đưa sân bay Long Thành 'về đích'

ACV đã huy động thêm 1.000 kỹ sư, công nhân, nâng tổng nhân sự trên công trường sân bay Long Thành lên hơn 15.000 người để kịp tiến độ đón chuyến bay đầu tiên ngày 19/12 tới.

15.000 nhân sự đang chạy đua để đưa dự án sân bay Long Thành "về đích" vào ngày 19/12. Ảnh: ACV.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết đang tập trung tối đa để đảm bảo thành công, an toàn cho chuyến bay chính thức đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành vào 19/12 tới.

Hiện, ACV huy động hơn 15.000 kỹ sư, công nhân và hơn 3.000 máy móc, thiết bị thi công "3 ca, 4 kíp", cả ngày lẫn đêm trên công trường sân bay Long Thành. Trong đó, ưu tiên tập trung hoàn thiện các hạng mục trọng yếu như đường cất hạ cánh số 1, đường lăn, sân đỗ tàu bay, lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách...

Nhà ga hành khách đang là hạng mục có khối lượng thi công lớn nhất với hơn 5.300 nhân sự và 1.000 thiết bị làm việc liên tục trên công trường. Đến nay, phần kết cấu chính của nhà ga đã hoàn thành, với bê tông cốt thép đạt 100%, xây thô khu trung tâm và ba cánh lần lượt đạt 99,5% và 99,2%.

Kết cấu thép mái và lớp mái đầu tiên đều hoàn tất, giúp công trường chuyển sang giai đoạn hoàn thiện cơ - điện và mặt dựng kính, trong đó hệ thống facade đã được lắp đặt gần như trọn vẹn.

Các hệ thống thiết bị trọng yếu như băng chuyền xử lý hành lý (BHS), máy soi chiếu, cầu ống lồng và thang cuốn, thang máy đã vận chuyển đến công trường với tỷ lệ lớn và đang được lắp đặt cuốn chiếu để kịp mục tiêu hoàn thiện trước mốc 19/12.

Trong ngày 12/12, các đơn vị đã đóng điện thành công từ trạm tiếp nhận điện đến Trung tâm năng lượng sân bay Long Thành và từ trung tâm này đến 5 trạm điện của nhà ga.

Trước đó, vào đêm 11/12, toàn bộ hệ thống đèn hiệu hàng không và biển báo tại đường cất hạ cánh số 1 đã vận hành thành công, hoạt động ổn định. Đây là hệ thống đèn hiệu đạt tiêu chuẩn CAT II của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Hệ thống được lắp đặt dọc theo chiều dài 4 km của đường cất hạ cánh và 1,8 km khu vực thềm tiếp cận hai đầu đường cất hạ cánh (mỗi đầu dài 900 m). Đóng điện trung thế khu bay cấp nguồn cho hệ thống dẫn đường hạ cánh chính xác (ILS/DME) và hệ thống quan trắc khí tượng tự động (AWOS).

Ngoài ra, Cục Hàng không đã tổ chức buổi làm việc và kiểm tra công tác huấn luyện trên hệ thống mô phỏng giả định (SIM) dành cho các kiểm soát viên không lưu tại Công ty Quản lý bay miền Nam.

Việc kiểm tra công tác huấn luyện và vận hành thành công toàn bộ hệ thống đèn hiệu hàng không và biển báo là bước đệm quan trọng để chuẩn bị sẵn sàng đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành.