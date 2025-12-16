Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

3 chuyến bay sẽ 'chào sân' Long Thành ngày khai trương 19/12

  • Thứ ba, 16/12/2025 06:06 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Dự kiến có 3 chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways sẽ hạ cánh ở sân bay Long Thành trong ngày 19/12.

Khoảnh khắc chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành Boeing 787 Dreamliner mang số hiệu VN5001 là chuyến bay đầu tiên hạ cánh ở sân bay Long Thành, chiều 15/12.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Vietnam Airlines, Vietjet AirBamboo Airways khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức chuyến bay chính thức đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào ngày 19/12.

Cơ quan quản lý hàng không cho biết việc này được triển khai trên cơ sở kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp ngày 14/12 về tiến độ dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 nhằm bảo đảm chuyến bay đầu tiên diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.

Cụ thể, Vietnam Airlines dự kiến khai thác 1 tàu bay code E, loại Boeing 787, thực hiện chặng Nội Bài - Long Thành - Nội Bài trong khung giờ 6h15 đến 8h. Đây là chuyến bay chở đại biểu và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, không phải chuyến bay thương mại.

Vietjet Air và Bamboo Airways mỗi hãng dự kiến khai thác 1 tàu bay code C, loại A320/321, bay chặng Tân Sơn Nhất - Long Thành - Tân Sơn Nhất trong khoảng thời gian từ 8h đến 8h40. Trên các chuyến bay này chỉ có tổ bay và nhân viên kỹ thuật.

Về dịch vụ mặt đất, tàu bay của Vietnam Airlines do VIAGS đảm nhiệm, còn Vietjet và Bamboo Airways do SAGS cung cấp.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị Vietjet và Bamboo Airways phối hợp chặt chẽ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành để chuẩn bị điều kiện khai thác khu bay theo yêu cầu, bố trí tàu bay, tổ lái và nhân sự kỹ thuật phù hợp; cập nhật đầy đủ thông tin, thông số kỹ thuật của sân bay đã được công bố.

Đồng thời, 3 hãng bay làm việc với Cục Hàng không để hoàn tất thủ tục cấp phép bay và phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) thực hiện các yêu cầu về an ninh hàng không.

Đại diện Bamboo Airways cho biết hãng đã và đang khẩn trương sắp xếp nguồn lực và hoàn tất các thủ tục cần thiết, đảm bảo khai thác chuyến bay đầu tiên sân bay Long Thành trong sáng 19/12.

Điều đặc biệt của chuyến bay 'xông đất' Long Thành chiều nay

Cơ trưởng Trần Tuấn Hưng sẽ cầm lái chiếc Boeing 787-9 cất cánh từ Tân Sơn Nhất, dự kiến hạ cánh xuống sân bay Long Thành lúc 15h40 hôm nay (15/12).

18 giờ trước

Chiếc máy bay 'xông đất' sân bay Long Thành chiều nay

Máy bay Boeing của Vietnam Airlines sẽ bay chuyến Tân Sơn Nhất - Long Thành, trở thành máy bay thương mại đầu tiên hạ cánh ở sân bay này.

26:1543 hôm qua

Thủ tướng kiểm tra sân bay Long Thành trước chuyến bay ngày mai

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có chuyến kiểm tra, đốc thúc tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành trước chuyến bay kỹ thuật ngày mai (15/12).

36:2152 hôm qua

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

Long Thành Sân bay Long Thành Vietjet Air Bamboo Airways Boeing sân bay hàng không máy bay vietnam airlines vietjet bamboo airways

  • VietJet Air

    VietJet Air

    Công ty cổ phần Hàng không VietJet là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong số ít hãng hàng không hiếm hoi trên thế giới có lãi ngay từ năm thứ 2 hoạt động. Theo tuyến bố của hãng này, năm 2017, hãng chiếm 43% thị phần bay nội địa. Tuy nhiên, VietJet cũng dính nhiều lùm xùm liên quan tới các chiến lược marketing đặc biệt là việc cho tiếp viên mặc bikini hồi mới ra mắt.

    • Thành lập: 2007
    • Sáng lập: Nguyễn Thị Phương Thảo và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VJC

    Website

  • Bamboo Airways

    Bamboo Airways

    Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) là hãng hàng không mới thuộc Tập đoàn FLC với vốn điều lệ 700 tỷ đồng, có trụ sở tại Sân bay Phù Cát (Bình Định). Mới đây công ty đã chính thức ra mắt và dự kiến sẽ bắt đầu có các chuyến bay cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019.

    • Thành lập: 2017
    • Sáng lập: FLC
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

    Website

  • Boeing

    Boeing

    Boeing là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên thiết kế, sản xuất và bán máy bay, cánh quạt, tên lửa, vệ tinh và tên lửa trên toàn thế giới. Boeing là một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất toàn cầu; đây là nhà thầu quốc phòng lớn thứ năm trên thế giới dựa trên doanh thu năm 2017.

    • Thành lập: 15/7/1916
    • Trụ sở chính: Chicago, Illinois, Mỹ
    • Sáng lập: William Boeing

Đọc tiếp

Xuat hien lai suat tiet kiem 8,3%/nam hinh anh

Xuất hiện lãi suất tiết kiệm 8,3%/năm

44 phút trước 06:18 16/12/2025

0

PVCombank vừa điều chỉnh tăng mạnh lãi suất tiền gửi tại tất cả kỳ hạn, với mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất lên tới 8,3%/năm, áp dụng từ ngày 12/12.

Nha dau tu An Do chi 10 ty USD gom vang hinh anh

Nhà đầu tư Ấn Độ chi 10 tỷ USD gom vàng

1 giờ trước 05:38 16/12/2025

0

Giá vàng liên tục lập đỉnh có thể đang gây áp lực trên nhu cầu vàng trang sức, nhưng lại thúc đẩy nhà đầu tư Ấn Độ tăng mua vàng miếng và vàng xu.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý