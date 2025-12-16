3 chuyến bay sẽ 'chào sân' Long Thành ngày khai trương 19/12

Dự kiến có 3 chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways sẽ hạ cánh ở sân bay Long Thành trong ngày 19/12.

Khoảnh khắc chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành Boeing 787 Dreamliner mang số hiệu VN5001 là chuyến bay đầu tiên hạ cánh ở sân bay Long Thành, chiều 15/12.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức chuyến bay chính thức đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào ngày 19/12.

Cơ quan quản lý hàng không cho biết việc này được triển khai trên cơ sở kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp ngày 14/12 về tiến độ dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 nhằm bảo đảm chuyến bay đầu tiên diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.

Cụ thể, Vietnam Airlines dự kiến khai thác 1 tàu bay code E, loại Boeing 787, thực hiện chặng Nội Bài - Long Thành - Nội Bài trong khung giờ 6h15 đến 8h. Đây là chuyến bay chở đại biểu và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, không phải chuyến bay thương mại.

Vietjet Air và Bamboo Airways mỗi hãng dự kiến khai thác 1 tàu bay code C, loại A320/321, bay chặng Tân Sơn Nhất - Long Thành - Tân Sơn Nhất trong khoảng thời gian từ 8h đến 8h40. Trên các chuyến bay này chỉ có tổ bay và nhân viên kỹ thuật.

Về dịch vụ mặt đất, tàu bay của Vietnam Airlines do VIAGS đảm nhiệm, còn Vietjet và Bamboo Airways do SAGS cung cấp.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị Vietjet và Bamboo Airways phối hợp chặt chẽ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành để chuẩn bị điều kiện khai thác khu bay theo yêu cầu, bố trí tàu bay, tổ lái và nhân sự kỹ thuật phù hợp; cập nhật đầy đủ thông tin, thông số kỹ thuật của sân bay đã được công bố.

Đồng thời, 3 hãng bay làm việc với Cục Hàng không để hoàn tất thủ tục cấp phép bay và phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) thực hiện các yêu cầu về an ninh hàng không.

Đại diện Bamboo Airways cho biết hãng đã và đang khẩn trương sắp xếp nguồn lực và hoàn tất các thủ tục cần thiết, đảm bảo khai thác chuyến bay đầu tiên sân bay Long Thành trong sáng 19/12.