Trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH trước Tết Nguyên đán

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam sẽ chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 2 và tháng 3 vào cùng kỳ chi trả tháng 2.

Để triển khai thống nhất trên toàn quốc, tại Công văn số 3447/BHXH-TCKT, BHXH Việt Nam đã hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện việc chi trả gộp, bảo đảm đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng hưởng.

Theo đó, BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện chi trả gộp hai tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 2 và tháng 3) vào cùng kỳ chi trả tháng 2, áp dụng đối với cả người hưởng nhận tiền mặt và người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân.

Riêng đối với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng, do đã thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2) ngay trong kỳ chi trả tháng 12/2025, nên lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 3/2026 sẽ được chi trả vào kỳ chi trả tháng 2/2026.

Để công tác chi trả diễn ra thuận lợi, thông suốt, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với bưu điện địa phương trong việc bố trí nhân lực, lập và chuyển danh sách chi trả, kiểm soát, phê duyệt lệnh chi điện tử, đồng thời chuyển kinh phí kịp thời, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người hưởng.

Các địa phương cần xây dựng phương án chi trả gộp phù hợp với kế hoạch cấp kinh phí và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026, bảo đảm người hưởng được nhận đầy đủ, đúng thời gian quy định. Đồng thời, BHXH các tỉnh báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về kế hoạch chi trả để thống nhất trong tổ chức triển khai.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chi trả và quản lý người hưởng của cơ quan bưu điện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, không để xảy ra tình trạng chậm chi trả hoặc sai sót. Đối với các trường hợp người hưởng đã nhận gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH nhưng sau đó từ trần, việc thu hồi phải được thực hiện đúng quy định.

Cùng với đó, ngành BHXH tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân nhằm bảo đảm thuận tiện, nhanh chóng, an toàn; đồng thời thông tin đầy đủ, kịp thời lịch chi trả đến người hưởng.

Đối với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH Việt Nam đề nghị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, bảo đảm công tác chi trả diễn ra an toàn, thông suốt. Bưu điện tổ chức chi trả tại nhà đối với người hưởng già yếu, neo đơn, ốm đau không có khả năng đến điểm chi trả; đồng thời thông báo kịp thời các thay đổi về lịch chi trả (nếu có).

Công tác quản lý người hưởng tiếp tục được tăng cường, nhất là đối với người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân và các trường hợp ủy quyền nhận thay; kịp thời thu hồi theo quy định đối với các trường hợp đã nhận gộp hai tháng lương hưu, trợ cấp BHXH nhưng sau đó từ trần.

Với chính sách chi trả gộp này, cả nước có hơn 3,5 triệu người sẽ được nhận lương hưu và trợ cấp BHXH của tháng 2 và tháng 3 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thông qua các hình thức chi trả linh hoạt như chi trả tiền mặt tại điểm chi trả, chi trả tại nhà và chi trả qua tài khoản cá nhân.

Trước đó, nhằm hỗ trợ người thụ hưởng chính sách tại một số địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sớm ổn định cuộc sống và đón Tết Nguyên đán 2026, BHXH Việt Nam đã khẩn trương tổ chức chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026) ngay trong kỳ chi trả tháng 12/2025 tại 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Tổng số người hưởng là 250.544 người, với tổng kinh phí chi trả lên tới 4.963 tỷ đồng .