Sân bay Liên Khương tạm đóng, chọn đường nào từ TP.HCM đi Đà Lạt?

Đâu là cung đường tự lái đi Đà Lạt phù hợp với nhu cầu du lịch tăng cao vào dịp Lễ sắp đến?

Theo thông báo từ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương - hay còn được gọi là sân bay Liên Khương, đã đóng cửa từ ngày 4/3 để sửa chữa.

Thời gian sửa chữa khoảng 6 tháng. Vì vậy vào dịp nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương và 30/4 sắp đến, nếu có nhu cầu du lịch Đà Lạt, tự lái xe hoặc di chuyển bằng dịch vụ xe giường nằm từ các công ty trở thành 2 lựa chọn còn lại.

Để tự lái ôtô đến Đà Lạt, bạn nên tìm hiểu rõ về tính chất, đặc điểm của từng cung đường.

QL 20 - Đà Lạt

Tuyến đường đi Đà Lạt từ TP.HCM qua đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, sau đó vào quốc lộ 20 (QL 20) là trục đường khá quen thuộc với những người thường xuyên lái xe đến Đà Lạt du lịch.

Theo anh Vũ Ngọc Bách (TP.HCM), người có kinh nghiệm lái xe xuyên Việt nhiều năm, QL 20 - Đà Lạt là cung đường dễ đi nhất, đặc biệt với các tay lái mới.

Đây là cung đường đi qua nhiều khu vực quốc lộ, khu dân cư, có đa dạng hàng quán để dừng nghỉ ven đường. Vì vậy đây là tuyến phù hợp, có thể giảm tình trạng say xe với người không quen đi đèo, đặc biệt với các gia đình có con nhỏ.

Theo anh Bách, cung đường QL 20 - Đà Lạt là lựa chọn an toàn cho các tay lái mới. Ảnh: NVCC.

"Cung đường QL 20 - Đà Lạt dễ đi nhất, vì đa số là quốc lộ, dễ dừng nghỉ cho chuyến du lịch gia đình, đặc biệt nếu chở theo trẻ nhỏ", anh Bách nói thêm.

Tuy nhiên vì đi ngang nhiều khu đông dân cư, cung QL 20 - Đà Lạt này cũng thường đông đúc vào các khung giờ cao điểm, khó có thể rút ngắn thời gian di chuyển.

QL 28B - Đà Lạt

Cung đường đi ngang QL 28B đến Đà Lạt là tuyến đường ngắn nhất để di chuyển từ TP.HCM đến Đà Lạt.

Chia sẻ với phóng viên, anh Trần Đức Thuận (TP.HCM), người có nhiều kinh nghiệm di chuyển các tuyến đường TP.HCM - Đà Lạt cho biết đây là một trong những tuyến đường anh thích nhất khi chọn di chuyển đến Đà Lạt. Anh Thuận cho biết sau khi cải tạo, sửa chữa, đây là tuyến đường cơ bản dễ di chuyển, phù hợp với xe gầm thấp vì không có nhiều đoạn đường xấu.

Dọc tuyến QL 28B cũng đã được lắp đặt trạm sạc, phù hợp với người lái xe điện. Tuy nhiên vì mới và đã bắt đầu thu phí nên thu hút nhiều người lựa chọn, có thể xảy ra tình trạng kẹt khi ra khỏi cửa cao tốc hoặc kẹt ở điểm bắt đầu vào đèo.

Đèo Khánh Lê - Đà Lạt

Một trong những cung đường cũng thường được các tay lái lựa chọn là tuyến qua đèo Khánh Lê. Theo anh Thuận, đây là trục đường xa nhất để đến Đà Lạt nếu đi từ TP.HCM.

Ưu điểm của cung đèo Khánh Lê - Đà Lạt là bề mặt đường đẹp và các hàng quán ven đường. Vì vậy với các tay lái mới, chưa có nhiều kinh nghiệm lái đường dài, lựa chọn này phù hợp nếu cần dừng nghỉ ngơi.

Đây cũng là cung đường phù hợp cho chuyến đi dài ngày nếu người lái có nhu cầu du lịch ngang qua thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Anh Thuận thường xuyên chọn cung đường đèo Khánh Lê - Đà Lạt nếu có chuyến đi dài ngày. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên tùy vào điều kiện thời tiết, một số đoạn đường có thể xảy ra sạt lở. Người lái cần chủ động theo dõi thông tin thời tiết, cập nhật thông báo trên các trang thông tin Chính phủ, truyền thông trước chuyến đi.

"Cung đường này dài, đẹp, nhiều hàng quán dọc đường dừng nghỉ nhưng đôi lúc có thể xảy ra sạt lở", anh Thuận nói.

Đây cũng là tuyến đường thường được các tài xế lái container lựa chọn. Vì vậy, người lái cần lưu ý khoảng cách an toàn, tránh vượt xe dễ gây nguy cơ tai nạn.

QL 28 - Đà Lạt, đèo Con Ó/ DT 725

Các cung đường đi từ cao tốc vào QL 28 hoặc QL 20 - đèo Con Ó/ DT 725 là những đoạn đường thường được các tay lái nhiều kinh nghiệm lựa chọn. Cung QL 28 - Đà Lạt tuy vắng vẻ nhưng có nhiều cua tay áo. Vì vậy, lái mới hoặc những người có ít kinh nghiệm đi đèo nên cân nhắc.

Trong khi đó, đoạn QL 20 - đèo Con Ó/ DT 725 thường được các "dân phượt" lựa chọn vì có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp, vắng vẻ. Tuy nhiên, đây cũng là một cung đường khó bởi thường gặp các đoạn đường gồ ghề, cua tay áo.

Nhiều cung đường đến Đà Lạt có các khúc cua tay áo, nguy hiểm với lái mới. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Tóm lại, việc lựa chọn cung đường tự lái đến Đà Lạt trong thời điểm sân bay tạm dừng hoạt động phụ thuộc lớn vào tay lái và sở thích cá nhân của mỗi người.

Nếu ưu tiên sự an toàn và tiện lợi, QL 20 hay QL 28B là những lựa chọn hàng đầu. Trong khi đó, đèo Khánh Lê hay DT 725 lại dành cho những ai muốn kết hợp hành trình du lịch trải nghiệm, khám phá thiên nhiên.

Dù chọn lộ trình nào, người lái cần đảm bảo kiểm tra kỹ lưỡng phương tiện, theo dõi thông tin thời tiết và đảm bảo chấp hành các luật giao thông.