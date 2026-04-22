Cuối cùng xe Smart cũng gọn gàng trở lại

Xe điện Smart #2 sẽ là mẫu xe kế nhiệm Smart ForTwo, chỉ có duy nhất tùy chọn hệ truyền động điện đi kèm ngoại hình nhỏ gọn.

Theo Motor1, thương hiệu Smart đã thay đổi hoàn toàn kể từ năm 2019, khi Mercedes và Geely thành lập một liên doanh 50-50. Quá trình sản xuất ôtô thương hiệu Smart hiện nay chỉ diễn ra tại Trung Quốc, tất cả mẫu xe Smart cũng to hơn và nặng hơn đáng kể so với các thế hệ tiền nhiệm.

Smart hiện có 2 mẫu SUV, cùng với một sedan dài gần bằng Mercedes-Benz E-Class. Tuy nhiên, concept Smart #2 vừa ra mắt đánh dấu màn trở lại của thương hiệu ôtô nhỏ gọn này, hồi sinh tinh thần của chiếc ForTwo nguyên bản - cả về phong cách thiết kế lẫn kích thước tổng thể.

Theo Motor1, Smart #2 được thiết kế bởi Mercedes, sẽ chỉ có tùy chọn hệ truyền động thuần điện khi bước sang thế hệ thứ tư.

Smart #2 tiếp nối những di sản của EQ ForTwo, nổi bật với các vòm bánh xe nhô cao và khoảng nhô khung xe ngắn. Do đây chỉ đang là bản concept, vài chi tiết thiết kế được đánh giá có phần cường điệu.

Phiên bản sản xuất của Smart #2 sẽ ra mắt vào tháng 10 sắp tới tại triển lãm ôtô Paris. Smart #2 được xây dựng trên nền tảng mà Smart gọi là Electric Compact Architecture - ECA.

EQ ForTwo cũ chỉ có phạm vi hoạt động tối đa 135 km/lần sạc đầy, nhưng Smart #2 dự kiến có thể vận hành trên quãng đường 300 km sau mỗi lần sạc.

Smart #2 cũng được kỳ vọng sẽ tăng mạnh tốc độ sạc, có thể nạp lại 10-80% dung lượng pin trong chưa đến 20 phút. Tính năng V2L cũng sẽ khả dụng, cho phép sử dụng điện năng từ xe để cấp nguồn cho các thiết bị gia dụng.

Smart #2 sẽ ra mắt thị trường châu Âu như lựa chọn ôtô điện nhỏ nhất. Kích thước chính xác chưa được tiết lộ, nhưng bản concept dường như chia sẻ hình dáng tương đồng EQ ForTwo, nghĩa là chiều dài tổng thể chỉ khoảng 2.700 mm.

Chuyên trang Motor1 nhận định Smart #2 dường như sẽ là cái tên kế nhiệm xứng đáng cho vai trò của ForTwo, trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu sử dụng trong đô thị.

Tầm hoạt động có thể không quá ấn tượng về mặt giấy tờ, nhưng Smart #2 về cơ bản vẫn là một mẫu xe điện đô thị, gọn gàng và phù hợp di chuyển quãng ngắn.

Trên phiên bản sản xuất, các điểm nhấn màu vàng có thể bị loại bỏ, bộ mâm cỡ lớn cũng sẽ được thu gọn kích thước.

Mercedes và Geely dường như đã hiểu được bản sắc của ForTwo nguyên bản, do đó Smart #2 sẽ trở thành lựa chọn thú vị giữa một thị trường mà các mẫu xe ngày càng phình to về kích thước.