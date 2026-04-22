Chiếc xe đạp điện gây bối rối vì chạy quá nhanh

Infinite Machine Olto cho phép tối đa 2 người ngồi, có thể chạy nhanh nhất 53 km/h nhưng chỉ được xếp vào nhóm xe đạp điện.

Theo Carscoops, Infinite Machine Olto là cái tên mới nhất được bổ sung cho thị trường xe đạp điện tại Mỹ. Không sở hữu khối lượng nhẹ hay thiết kế truyền thống như xe đạp, nhưng Infinite Machine Olto lại có được sự tiện dụng và tính thực tế, đến mức nhà sản xuất xem đây như một giải pháp thay thế cho cả ôtô.

Về mặt kỹ thuật, Infinite Machine Olto được phân loại vào nhóm xe đạp điện Ebike ở hầu hết khu vực. Tuy nhiên chuyên trang Carscoops cho rằng cách phân loại này gây ra vấn đề với những người dùng của xe đạp điện đúng nghĩa.

Nhà sản xuất cho biết Infinite Machine Olto là mẫu xe có thiết kế cho tối đa 2 người ngồi. Xe nặng khoảng 79 kg, tốc độ tối đa 53 km/h và có thể đi nhanh hơn khi xuống dốc, nhưng lại được phân loại vào nhóm xe đạp điện.

Nếu bị xếp vào nhóm môtô hay xe máy điện, Infinite Machine Olto sẽ phải tuân thủ nhiều quy định hơn, người lái cũng cần giấy phép lái xe và các khoản bảo hiểm để đủ điều kiện cầm lái.

Infinite Machine Olto có giá 3.495 USD , được xây dựng trên hệ thống điện 48 V, pin 25 Ah có thể tháo rời. Motor điện dạng inhub bố trí trên bánh sau có công suất 2 kW, thân xe bằng nhôm chống chịu thời tiết.

Infinite Machine Olto còn có chức năng mở khóa bằng NFC, định vị GPS, cảnh báo chống trộm, khóa tay lái tự động, cổng sạc USB-C và cả cập nhật phần mềm trực tuyến.

Với loạt trang bị kể trên, Carscoops cho rằng Infinite Machine Olto có thể còn “giàu” công nghệ hơn cả một vài mẫu ôtô đang có mặt trên thị trường.

Điểm đặc biệt nhất của Infinite Machine Olto là khả năng thay đổi đặc tình vận hành tùy thuộc vào cách sử dụng của người điều khiển. Ở chế độ Class 2, xe hoạt động như một chiếc xe đạp điện đúng nghĩa, tốc độ tối đa 32 km/h và vận hành hoàn toàn bằng tay ga.

Khi chuyển sang Class 3, tốc độ tối đa mà xe có thể đạt được là 45 km/h và người điều khiển phải cần sự hỗ trợ của bàn đạp.

Ở chế độ Off-Road, mức tốc độ tối đa 53 km/h của Infinite Machine Olto sẽ được mở khóa. Nhà sản xuất cho biết mẫu xe có thể tùy chỉnh các thiết lập tốc độ tối đa tùy thuộc vào quy định địa phương.

Chuyên trang The Verge trong bài đánh giá Olto cho biết đã đạt đến tốc độ tối đa gần 58 km/h với mẫu “xe đạp điện” này.

Cộng với quãng đường di chuyển tối đa xấp xỉ 64 km mỗi lần sạc đầy, dễ hiểu khi Infinite Machine Olto có thể được xem như giải pháp thay thế cho ôtô ở một mức độ nhất định. Người dùng có thể thoải mái sử dụng Olto cho nhu cầu di chuyển quãng ngắn trong thành phố.

Gói pin của Infinite Machine Olto có thể tháo rời để sạc trong nhà. Bản thân chiếc xe sở hữu khung nhôm chống chịu thời tiết, tích hợp các tính năng an ninh bảo mật nên có thể nằm an toàn ngoài trời.

Infinite Machine Olto thậm chí có thể lắp thêm các phụ kiện như ghế trẻ em, thùng chứa đồ, giỏ xe, giá đỡ và nhiều phụ kiện khác. Vấn đề duy nhất của Olto là tốc độ tối đa có thể di chuyển, khiến mẫu “xe đạp điện” này nằm trên lằn ranh pháp lý giữa các khái niệm xe đạp điện và xe máy điện.