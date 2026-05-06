Bánh mì xuất hiện trong phần 2 tựa game 'Quán phở anh Hai'

Sau thành công ở phần 1 với phở, phần 2 của tựa game "Quán phở anh Hai" chuyển hướng sang một biểu tượng ẩm thực khác. Lần này, bánh mì gắn với hành trình sinh tồn của người chơi.

Trong game, người chơi nhập vai một sinh viên Bách khoa, bắt đầu hành trình mưu sinh với chiếc xe bánh mì. Ảnh: marisa0704.

Dự án trò chơi điện tử độc lập thuần Việt mang tên Bánh mì Bách Khoa bắt đầu lộ diện, thu hút sự chú ý. Đây là hậu bản của Quán phở anh Hai (Brother Hai's Pho Restaurant) - tựa game từng tạo cơn sốt năm 2025, do tác giả có biệt danh marisa0704 phát triển.

Ở phần trước, hình ảnh bát phở xuất hiện dày đặc, gắn với từng nhiệm vụ và nhịp chơi. Nhưng ở phần mới, bánh mì trở thành trung tâm.

Theo trang itch.io của dự án, câu chuyện xoay quanh một nam sinh Đại học Bách khoa gặp khó khăn tài chính. Để có tiền đóng học phí, anh đẩy xe bán bánh mì ngay trước cổng trường, bắt đầu những ngày xoay xở giữa học hành và mưu sinh.

Hình ảnh cổng Parabol của Đại học Bách khoa Hà Nội xuất hiện trong game. Ảnh: marisa0704.

Những hình ảnh đầu tiên tái hiện khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội, với cổng Parabol xuất hiện như điểm khởi đầu hành trình mưu sinh của nhân vật. Chiếc xe bánh mì trong game hiện lên quen thuộc: một xe đẩy nhỏ với khung kim loại, phía trên là tủ kính chia làm nhiều tầng. Tầng trên xếp đầy những ổ bánh mì. Bên dưới là các khay nguyên liệu bày gọn, đặt sát nhau trong không gian chật hẹp nhưng "đúng chất" vỉa hè.

Tất cả gợi cảm giác đường phố Hà Nội, nơi những xe bánh mì như vậy có thể bắt gặp ở bất kỳ góc phố nào.

Không chỉ bánh mì giữ vai trò trung tâm, những hình ảnh hé lộ còn cho thấy sự xuất hiện của nhiều món ăn quen thuộc khác như nem chua, mì cay…

Hiện dự án chưa phát hành chính thức, vẫn trong giai đoạn hoàn thiện. Dù vậy, chỉ với vài hình ảnh hé lộ, trò chơi cũng đủ khiến cộng đồng tò mò.

Nem chua cũng góp mặt trong game mới Bánh mì Bách Khoa. Ảnh: marisa0704.

Về bánh mì Việt, tháng 4, CNN tiếp tục xếp món bánh này vào nhóm món ngon nhất thế giới. Trong bài viết, bánh mì được gọi là "di sản ẩm thực", hình thành từ thời Pháp thuộc và dần biến tấu theo khẩu vị địa phương. Từ TP.HCM đến Hà Nội, hay Hội An, Đà Nẵng, món ăn này xuất hiện khắp nơi, bên trong những cheiecs xe đẩy vỉa hè hoặc cửa hàng nhỏ.

Trước đó, tháng 8/2025, poster phim Tay Anh Giữ Một Vì Sao gây chú ý khi Lee Kwang Soo xuất hiện giữa TP.HCM, trên tay là ổ bánh mì. Trước đó một năm, anh cũng từng được bắt gặp ngồi ăn bánh mì vỉa hè tại một cửa tiệm quen thuộc của thành phố.

Tạ Đình Phong cũng từng đăng video thử bánh mì Việt tại Hong Kong (Trung Quốc) và so sánh hương vị với sandwich nổi tiếng của Anh.

Trong khi đó, IShowSpeed ghé thử bánh mì Huynh Hoa và không ngần ngại dành lời khen. Trên BBC Travel, đầu bếp Andrea Nguyễn cũng xếp đây vào nhóm những tiệm bánh mì đáng thử tại TP.HCM.

David Miller, du khách Mỹ bày tỏ sự ấn tượng với món bánh mì trong lần đầu ăn thử tại Lễ hội Bánh mì diễn ra tại TP.HCM hồi tháng 4. Ảnh: Hoài Bảo.