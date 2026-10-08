Không chỉ mang ý nghĩa khởi đầu viên mãn dưới ánh trăng tròn đầu tiên của năm mới, Rằm tháng Giêng còn là ngày lễ lớn trong đạo Phật. Người Việt tin rằng đây là thời khắc ánh sáng từ bi phổ chiếu nhân gian, mang theo ước vọng về một năm bình an, may mắn và nhiều phúc lành.