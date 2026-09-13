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Hiểu đúng về câu: Cúng quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng

Hiểu đúng về câu: Cúng quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng

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Không chỉ mang ý nghĩa khởi đầu viên mãn dưới ánh trăng tròn đầu tiên của năm mới, Rằm tháng Giêng còn là ngày lễ lớn trong đạo Phật. Người Việt tin rằng đây là thời khắc ánh sáng từ bi phổ chiếu nhân gian, mang theo ước vọng về một năm bình an, may mắn và nhiều phúc lành.

Có gì tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026?

Có gì tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026?

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Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 15/2 đến 22/2 (28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) tại đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu). Trong suốt thời gian diễn ra, lễ hội có phong phú hoạt động trưng bày, sự kiện văn hóa, giao lưu tác giả, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm phục vụ nhu cầu du xuân của người dân.

Cơ hội vàng để thoát bẫy thu nhập trung bình

Cơ hội vàng để thoát bẫy thu nhập trung bình

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TS Bùi Văn Thạch - Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương - cho rằng Việt Nam đang có tốc độ phát triển tương đối tốt. Tuy nhiên, để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, chúng ta phải làm nhiều hơn, tốt hơn, có nhiều đột phá hơn.

Việt Nam đang đứng trước vận hội lớn

Việt Nam đang đứng trước vận hội lớn

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Trao đổi với Tri Thức - Znews, TS Bùi Văn Thạch chia sẻ việc ngay trước kỳ Đại hội Đảng XIV, 9 nghị quyết mới đã ra đời, 234 dự án trên toàn quốc được khởi công. Nhịp điệu của đại công trường này đang hòa chung với nhịp vận động của đất nước.

Bảo vệ Di sản thế giới trước biến đổi khí hậu cực đoan

Bảo vệ Di sản thế giới trước biến đổi khí hậu cực đoan

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Từ cuối tháng 10 -11/2025, thành phố Huế và Đà Nẵng đã liên tiếp xảy ra các đợt mưa lũ lịch sử, khiến hai Di sản Văn hóa thế giới là Quần thể Di tích cố đô Huế và Đô thị cổ Hội An đã bị “ngập chìm” trong biển nước dài ngày, gây ra một số thiệt hại nghiêm trọng.

Hai trực thăng của Trung đoàn Không quân 917 thả hàng cứu trợ vùng lũ

Hai trực thăng của Trung đoàn Không quân 917 thả hàng cứu trợ vùng lũ

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Chiều 22/11, Đại tá Nguyễn Trường Toán - Chính ủy Trung đoàn 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết hai tổ bay trực thăng của đơn vị vừa thực hiện thành công đợt thả hàng cứu trợ thiết yếu cho nhân dân xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk - một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ trong những ngày qua.

Clip bên trong Đàn tế 600 tuổi ở Thanh Hóa

Clip bên trong Đàn tế 600 tuổi ở Thanh Hóa

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Đàn Nam Giao thuộc di sản thế giới Thành Nhà Hồ ở xã Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa﻿), cách Thành Nhà Hồ khoảng 2,5 km về phía Đông Nam. Nơi đây gắn liền với sự ra đời của vương triều Hồ trong lịch sử nước ta.

Bức tranh hòa bình kiêu hùng, rạng rỡ ở đại lễ 2/9

Bức tranh hòa bình kiêu hùng, rạng rỡ ở đại lễ 2/9

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Những bước chân kiêu hùng qua Quảng trường Ba Đình, dàn khí tài hiện đại phô diễn uy lực trên bộ - không - biển, lá cờ đỏ thắm tung bay phấp phới, chiến sĩ đi trong lòng nhân dân. Tất cả tạo nên bức tranh hòa bình đẹp rạng rỡ ở đại lễ 2/9.

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa

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Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa ((28/8/1945 - 28/8/2025) diễn ra ngày 23/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình sẽ nhìn lại những thành tựu của toàn ngành trong 80 năm qua để nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Bản đồ sau sáp nhập được làm như thế nào?

Bản đồ sau sáp nhập được làm như thế nào?

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Trong cột mốc quan trọng của đất nước - đợt điều chỉnh địa giới hành chính diện rộng bắt đầu từ ngày 1/7/2025 - việc cập nhật và biên tập lại các bản đồ hành chính trở thành một nhiệm vụ cấp thiết với NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

'Dấu ấn 30 năm nghề báo' của nhà báo Tô Đình Tuân

'Dấu ấn 30 năm nghề báo' của nhà báo Tô Đình Tuân

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Qua từng trang sách, bạn đọc cảm nhận được hành trình nghề nghiệp của nhà báo Tô Đình Tuân, từ một sinh viên say mê viết báo, học chuyên ngành báo chí rồi làm cộng tác viên, phóng viên tập sự, sau đó trở thành phóng viên chính thức của cơ quan báo chí lớn là Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Hiền Thục xúc động mạnh khi nhắc tới gia đình

Hiền Thục xúc động mạnh khi nhắc tới gia đình

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Trong buổi ra mắt sách đầu tay "Bong bóng ơi, bay lên", ca sĩ Hiền Thục không giấu nổi sự xúc động khi nhắc nhớ kỉ niệm về người thân. Cuốn sách không chỉ gợi nhắc ký ức tuổi thơ trong trẻo mà còn là mong muốn buông bỏ để "bay lên" khỏi thực tại nặng nề.

Nhà nghiên cứu 105 tuổi Nguyễn Đình Tư đi metro

Nhà nghiên cứu 105 tuổi Nguyễn Đình Tư đi metro

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Nhà nghiên cứu 105 tuổi nhận định rằng với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và những tuyến metro mới đang và sắp được xây dựng, giao thông - huyết mạch đất nước - sẽ được khơi thông, tạo đà cho kinh tế, xã hội và mọi mặt đời sống phát triển.

Cụ ông 105 tuổi viết sách tri ân Sài Gòn - TP.HCM

Cụ ông 105 tuổi viết sách tri ân Sài Gòn - TP.HCM

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Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư viết "Gia Định - Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử" để bày tỏ tình yêu với thành phố đã cưu mang, giang rộng vòng tay cho ông cơ hội sinh sống, lập nghiệp, cống hiến

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