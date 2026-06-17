Phút cận tử của nhà văn Xuân Phượng và đạo diễn Joris Ivens
Trong lúc quay cảnh mở đầu cho phim tài liệu "Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh nhân dân" tại Vĩnh Linh năm 1967, bà Xuân Phượng và đạo diễn Joris Ivens suýt mất mạng vì bom đạn.
Hội chợ Sách Cổ Quốc tế New York (NYIABF) đã trở thành hội chợ sách cổ hàng đầu thế giới trong hơn 60 năm qua. Mỗi năm một lần, các nhà triển lãm từ khắp nơi trên thế giới tụ họp tại New York, trưng bày kho tàng các hiện vật bao gồm sách quý hiếm, bản đồ, bản thảo minh họa, bìa sách tinh xảo, tranh minh họa, tài liệu lịch sử, ảnh chụp, tranh in, vật kỷ niệm và các ấn phẩm ngắn hạn khác.
Trong lúc quay cảnh mở đầu cho phim tài liệu "Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh nhân dân" tại Vĩnh Linh năm 1967, bà Xuân Phượng và đạo diễn Joris Ivens suýt mất mạng vì bom đạn.
Việc sản xuất mì tươi có chứa chất cấm, ngoài danh mục cho phép diễn ra từ năm 2014 đến nay, hai vợ chồng Phụng - Thanh đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ ước tính hơn 2.800 tấn mì tươi, gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.
Tham gia phiên livestream bán sách của 14 đơn vị xuất bản, ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - nói về tâm quan trọng của sách và văn hóa đọc trong thời đại số.
Pho tượng Phật ngọc Thích Ca Mâu Ni nguyên khối màu xanh, kích thước đế 2,13x1,56 m, cao 2,2 m, nặng 3,8 tấn, được đặt ở chùa Quỳnh Lâm, tỉnh Quảng Ninh.
Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; tri thức là nguồn lực phát triển và sách là nơi kết tinh trí tuệ, lưu giữ, truyền bá, bồi đắp những giá trị tốt đẹp qua các thế hệ.
Giải thưởng Sách Quốc gia lần VIII trao 2 giải A, 17 giải B, 24 giải C, 4 giải Khuyến khích và 5 giải Sách được bạn đọc yêu thích tới đông đảo tác giả, giới làm sách từ nhiều lĩnh vực khoa học, văn hóa nghệ thuật tối 8/3.
Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII sẽ diễn ra vào tối 8/3 tại Đài Truyền hình Việt Nam. Nhiều độc giả chia sẻ cuốn sách họ ấn tượng nhất trước "giờ G".
Chiều 3/3, tại buổi họp báo Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII, ban tổ chức đã thông tin nhiều điểm đặc biệt về giải thưởng.
Không chỉ mang ý nghĩa khởi đầu viên mãn dưới ánh trăng tròn đầu tiên của năm mới, Rằm tháng Giêng còn là ngày lễ lớn trong đạo Phật. Người Việt tin rằng đây là thời khắc ánh sáng từ bi phổ chiếu nhân gian, mang theo ước vọng về một năm bình an, may mắn và nhiều phúc lành.
Khai bút đầu xuân là nét đẹp văn hóa gửi gắm ước nguyện may mắn, thành công của người Việt. Để khởi đầu năm mới Bính Ngọ hanh thông và ý nghĩa, hãy cùng tham khảo những cách khai bút ấn tượng nhất.