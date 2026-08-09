Quần thể kiến trúc đền thờ Phúc Khê tướng công Nguyễn Văn Nghi (ở Thanh Hóa) đã tồn tại hơn 400 năm. Với bề dày lịch sử, văn hóa, mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án khai quật khảo cổ tổng thể di tích này để làm rõ quy mô, cấu trúc và các giá trị còn ẩn chứa dưới lòng đất.
Hội chợ Sách Cổ Quốc tế New York (NYIABF) đã trở thành hội chợ sách cổ hàng đầu thế giới trong hơn 60 năm qua. Mỗi năm một lần, các nhà triển lãm từ khắp nơi trên thế giới tụ họp tại New York, trưng bày kho tàng các hiện vật bao gồm sách quý hiếm, bản đồ, bản thảo minh họa, bìa sách tinh xảo, tranh minh họa, tài liệu lịch sử, ảnh chụp, tranh in, vật kỷ niệm và các ấn phẩm ngắn hạn khác.
Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; tri thức là nguồn lực phát triển và sách là nơi kết tinh trí tuệ, lưu giữ, truyền bá, bồi đắp những giá trị tốt đẹp qua các thế hệ.
Giải thưởng Sách Quốc gia lần VIII trao 2 giải A, 17 giải B, 24 giải C, 4 giải Khuyến khích và 5 giải Sách được bạn đọc yêu thích tới đông đảo tác giả, giới làm sách từ nhiều lĩnh vực khoa học, văn hóa nghệ thuật tối 8/3.
Không chỉ mang ý nghĩa khởi đầu viên mãn dưới ánh trăng tròn đầu tiên của năm mới, Rằm tháng Giêng còn là ngày lễ lớn trong đạo Phật. Người Việt tin rằng đây là thời khắc ánh sáng từ bi phổ chiếu nhân gian, mang theo ước vọng về một năm bình an, may mắn và nhiều phúc lành.
Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 15/2 đến 22/2 (28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) tại đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu). Trong suốt thời gian diễn ra, lễ hội có phong phú hoạt động trưng bày, sự kiện văn hóa, giao lưu tác giả, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm phục vụ nhu cầu du xuân của người dân.
Ngày 9/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, chúc Tết Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Cùng đi với Tổng Bí thư, lãnh đạo TP.HCM nói Thành phố sẽ tặng nhà nghiên cứu bách niên một căn hộ và máy tính mới để thuận tiện hơn cho cụ trong sinh hoạt và công việc.
Lễ Thượng nêu (còn gọi là lễ Thượng tiêu, lễ dựng nêu) là phong tục truyền thống của người Việt. Chiều 9/2 (tức 22 tháng Chạp) diễn ra hoạt động tái hiện lễ thượng nêu Tết xưa theo phong tục cung đình của vương triều Hồ.
TS Bùi Văn Thạch - Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương - cho rằng Việt Nam đang có tốc độ phát triển tương đối tốt. Tuy nhiên, để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, chúng ta phải làm nhiều hơn, tốt hơn, có nhiều đột phá hơn.
Trao đổi với Tri Thức - Znews, TS Bùi Văn Thạch chia sẻ việc ngay trước kỳ Đại hội Đảng XIV, 9 nghị quyết mới đã ra đời, 234 dự án trên toàn quốc được khởi công. Nhịp điệu của đại công trường này đang hòa chung với nhịp vận động của đất nước.
Tham gia podcast Have A Sip, trước câu hỏi của host: “Nếu em bị lạc trên hoang đảo, em sẽ mang theo cuốn sách nào?”, Phương Mỹ Chi không né tránh mà lựa chọn cách “chèo lái” câu chuyện một cách nhẹ nhàng, chân thành.
Trong khuôn khổ Miss Universe Vietnam 2024, Hoa hậu Kỳ Duyên nói: “Có một sự thật là đến tận bây giờ tôi chưa đọc hết một cuốn sách nào. Bởi vì tôi là một người thực tế. Tôi thích trau dồi kiến thức của mình thông qua hình ảnh và âm thanh”.
Ngoài Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi, đền Mai Bảng còn thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, Thủy Tinh phu nhân và 6 vị khai cơ lập làng khác, thể hiện chiều sâu tín ngưỡng và truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của cư dân ven biển.
Từ cuối tháng 10 -11/2025, thành phố Huế và Đà Nẵng đã liên tiếp xảy ra các đợt mưa lũ lịch sử, khiến hai Di sản Văn hóa thế giới là Quần thể Di tích cố đô Huế và Đô thị cổ Hội An đã bị “ngập chìm” trong biển nước dài ngày, gây ra một số thiệt hại nghiêm trọng.
Chiều 22/11, Đại tá Nguyễn Trường Toán - Chính ủy Trung đoàn 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết hai tổ bay trực thăng của đơn vị vừa thực hiện thành công đợt thả hàng cứu trợ thiết yếu cho nhân dân xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk - một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ trong những ngày qua.
Đàn Nam Giao thuộc di sản thế giới Thành Nhà Hồ ở xã Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa), cách Thành Nhà Hồ khoảng 2,5 km về phía Đông Nam. Nơi đây gắn liền với sự ra đời của vương triều Hồ trong lịch sử nước ta.
Những bước chân kiêu hùng qua Quảng trường Ba Đình, dàn khí tài hiện đại phô diễn uy lực trên bộ - không - biển, lá cờ đỏ thắm tung bay phấp phới, chiến sĩ đi trong lòng nhân dân. Tất cả tạo nên bức tranh hòa bình đẹp rạng rỡ ở đại lễ 2/9.
Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa ((28/8/1945 - 28/8/2025) diễn ra ngày 23/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình sẽ nhìn lại những thành tựu của toàn ngành trong 80 năm qua để nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
Trong cột mốc quan trọng của đất nước - đợt điều chỉnh địa giới hành chính diện rộng bắt đầu từ ngày 1/7/2025 - việc cập nhật và biên tập lại các bản đồ hành chính trở thành một nhiệm vụ cấp thiết với NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
Giai Du cho biết viết "Nên làm gì khi trời nổi gió" như một cách quay về tuổi thơ, đối thoại với chính mình ngày bé, qua đó thể hiện thế giới quan của một đứa trẻ 10 tuổi hồn nhiên, trong sáng mà không kém phần sâu sắc
Qua từng trang sách, bạn đọc cảm nhận được hành trình nghề nghiệp của nhà báo Tô Đình Tuân, từ một sinh viên say mê viết báo, học chuyên ngành báo chí rồi làm cộng tác viên, phóng viên tập sự, sau đó trở thành phóng viên chính thức của cơ quan báo chí lớn là Báo Sài Gòn Giải Phóng.
Trong buổi ra mắt sách đầu tay "Bong bóng ơi, bay lên", ca sĩ Hiền Thục không giấu nổi sự xúc động khi nhắc nhớ kỉ niệm về người thân. Cuốn sách không chỉ gợi nhắc ký ức tuổi thơ trong trẻo mà còn là mong muốn buông bỏ để "bay lên" khỏi thực tại nặng nề.
Nhà nghiên cứu 105 tuổi nhận định rằng với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và những tuyến metro mới đang và sắp được xây dựng, giao thông - huyết mạch đất nước - sẽ được khơi thông, tạo đà cho kinh tế, xã hội và mọi mặt đời sống phát triển.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư viết "Gia Định - Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử" để bày tỏ tình yêu với thành phố đã cưu mang, giang rộng vòng tay cho ông cơ hội sinh sống, lập nghiệp, cống hiến