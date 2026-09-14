Đêm trao giải cuộc thi 'Viết câu chuyện, một Thành phố' nhiều cảm xúc
100 tác phẩm được vinh danh đã tạo nên một đêm nhiều cảm xúc tại lễ trao giải “Viết câu chuyện, một Thành phố”.
Từ hơn 1.000 bài thi, bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing thuộc tập đoàn Masterise, nhìn thấy những ký ức, trải nghiệm cùng hội tụ thành tình yêu chung dành cho TP.HCM.
100 tác phẩm được vinh danh đã tạo nên một đêm nhiều cảm xúc tại lễ trao giải “Viết câu chuyện, một Thành phố”.
Bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc trước hàng vạn đồng bào tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Theo Chương trình, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản được Quốc hội khóa XVI xem xét thông qua tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất.
Quần thể kiến trúc đền thờ Phúc Khê tướng công Nguyễn Văn Nghi (ở Thanh Hóa) đã tồn tại hơn 400 năm. Với bề dày lịch sử, văn hóa, mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án khai quật khảo cổ tổng thể di tích này để làm rõ quy mô, cấu trúc và các giá trị còn ẩn chứa dưới lòng đất.
Thư tịch viết tay của người Chăm, đặc biệt là thư tịch viết trên chất liệu lá buông được xem là loại hình tư liệu đặc biệt quý hiếm, mang giá trị nổi bật.
Đứng trước sức ép công nghệ, các chuyên gia khẳng định bản lĩnh và sự sáng tạo của con người là yếu tố then chốt để báo chí giữ vững vị thế và phụng sự xã hội trong kỷ nguyên số.
Hội chợ Sách Cổ Quốc tế New York (NYIABF) đã trở thành hội chợ sách cổ hàng đầu thế giới trong hơn 60 năm qua. Mỗi năm một lần, các nhà triển lãm từ khắp nơi trên thế giới tụ họp tại New York, trưng bày kho tàng các hiện vật bao gồm sách quý hiếm, bản đồ, bản thảo minh họa, bìa sách tinh xảo, tranh minh họa, tài liệu lịch sử, ảnh chụp, tranh in, vật kỷ niệm và các ấn phẩm ngắn hạn khác.
Trong lúc quay cảnh mở đầu cho phim tài liệu "Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh nhân dân" tại Vĩnh Linh năm 1967, bà Xuân Phượng và đạo diễn Joris Ivens suýt mất mạng vì bom đạn.
Tham gia phiên livestream bán sách của 14 đơn vị xuất bản, ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - nói về tâm quan trọng của sách và văn hóa đọc trong thời đại số.
Pho tượng Phật ngọc Thích Ca Mâu Ni nguyên khối màu xanh, kích thước đế 2,13x1,56 m, cao 2,2 m, nặng 3,8 tấn, được đặt ở chùa Quỳnh Lâm, tỉnh Quảng Ninh.