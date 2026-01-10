Khung cảnh âm 5 độ C ở Nghệ An
Nhiệt độ xuống thấp đến âm 5 độ C khiến cây cối, mặt đường ở khu vực Buộc Mú (xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An) xuất hiện băng giá.
Bất chấp nguy hiểm cho người đi đường và gây ra cảnh tượng "bão bụi" cho người đi xe máy, tài xế xe ben lấn làn tại TP.HCM đã bị cảnh sát giao thông xử phạt.
Theo thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 3, chiều tối 8/1, trên đường Nguyễn Lương Bằng, TP. Hà Nội, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong.
Khoảng 7h20 sáng, khói bất ngờ bốc lên từ một tòa nhà trên đường Lê Thánh Tôn (phường Sài Gòn, TP.HCM), khiến người dân hoang mang.
Khoảng 7h20 sáng, người dân phát hiện khói bốc lên từ một tòa nhà trên đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn (TP.HCM). Đến khoảng hơn 8h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.
Sáng 8/1, nhiều người dân hoảng hốt phát hiện lửa bùng lên dữ dội tại tầng 1 ngôi nhà cao tầng trên đường Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội).
Chiều 7/1, một tàu du lịch đang neo đậu trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Thạnh Mỹ Tây (TP Hồ Chí Minh) đã bất ngờ bốc cháy dữ dội, tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét.
Sau khi người dân đăng tải clip lên mạng xã hội phản ánh nghi vấn đinh tặc xuất hiện trên đường Hiền Sỹ, chính quyền phường Phong Điền chỉ đạo xác minh, làm rõ.
Trưa 5/1, lực lượng chức năng TP.HCM đã dập tắt vụ cháy xảy ra tại khu nhà xưởng trên đường Trần Quang Diệu.
Chỉ trong ngày 4/1, trên mạng xã hội xuất hiện hai đoạn clip ghi lại cảnh hai người điều khiển xe máy buông cả hai tay khi lưu thông trên cầu Ba Son gây xôn xao dư luận.
Liên quan việc hướng dẫn viên tại Lam Kinh nhắc tới nhà Tây Sơn, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết HDV này đã bị đình chỉ.