15:42 6/11/2025
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, nhận định bão số 13 còn có khả năng duy trì cường độ mạnh nhất trong khoảng 4-6 giờ tới trước khi mà hoàn lưu phía Tây của cơn bão va chạm với đất liền, do ma sát có thể làm cường độ bão giảm xuống 1-2 cấp.
18:20 6/11/2025
Khi cơn bão số 13 áp sát đất liền, biển Quy Nhơn nổi sóng, nước dâng cao nguy hiểm.
20:40 6/11/2025
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn), cho biết "từ giờ đến 22h được đánh giá là 'thời điểm nguy hiểm nhất' của cơn bão".
24 giờ trước
Sau bão số 13, nhiều người dân ở phía Nam tỉnh Đắk Lắk mất trắng tài sản tích cóp bao năm, hàng chục nghìn lồng bè nuôi thuỷ sản bị cuốn trôi.
24 giờ trước
Sáng 7/11, một con đà điểu bất ngờ xuất hiện, chạy trên đường NA3, đoạn qua địa bàn phường Bến Cát, TP.HCM.
05:47 7/11/2025
Trước sức gió quá mạnh của cơ bão số 13, Khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn) bị vỡ tan cửa kính.
20:21 6/11/2025
Tối 6/11, bão số 13 Kalmaegi đổ bộ Gia Lai - Đắk Lắk, mưa lớn và gió rít mạnh tại ga Diêu Trì (tỉnh Gia Lai).
12:31 6/11/2025
Do ảnh hưởng của bão số 13, trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 6, giật cấp 10.
07:15 6/11/2025
Liên tiếp trong vòng một tuần, vùng biển phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện hai vòi rồng lớn, hiện tượng hiếm gặp tại khu vực.
06:38 6/11/2025
Tối 5/11, triều cường dâng cao khiến nhiều nơi tại TP.HCM ngập sâu, đi lại khó khăn nên nhiều nơi người dân chọn cách bơi xuồng trên đường phố.