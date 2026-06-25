Người đàn ông làm bảo vệ tại một quán cà phê ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (phường Tân Hưng) cố gắng giữ cho cây dù không bay trong trận mưa chiều 16/6. Cơn gió lớn quật ngã người này cùng chiếc dù. Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý.