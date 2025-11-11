Hiện trường vụ cháy tầng 16 chung cư ở TP.HCM
Sáng 11/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn hộ tầng 16 của chung cư Flora Fuji (phường Phước Long, TP.HCM) khiến nhiều cư dân hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.
Ngày 11/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần một phút ghi lại cảnh chiếc ô tô con bị nhiều người vây quanh, la hét.
Lao xuống biển cứu người rồi mất tích trong bão số 13. Giữa mịt mù bão tố, họ tìm cá chết, ăn hoa quả trôi trên biển, uống nước mưa, nước biển để cầm hơi. Đó là những kỹ năng đã giúp 3 người dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) sống sót thần kỳ, hiếm có.
Sau tai nạn liên hoàn với xe tải và ô tô đầu kéo, chiếc Kia Morning bị vò nát, khoảnh khắc tài xế tự chui ra từ chiếc xe bẹp dúm khiến nhiều người kinh ngạc.
Sau bão số 13, nhiều người dân ở phía Nam tỉnh Đắk Lắk mất trắng tài sản tích cóp bao năm, hàng chục nghìn lồng bè nuôi thuỷ sản bị cuốn trôi.
Sáng 7/11, một con đà điểu bất ngờ xuất hiện, chạy trên đường NA3, đoạn qua địa bàn phường Bến Cát, TP.HCM.
Trước sức gió quá mạnh của cơ bão số 13, Khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn) bị vỡ tan cửa kính.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn), cho biết "từ giờ đến 22h được đánh giá là 'thời điểm nguy hiểm nhất' của cơn bão".
Tối 6/11, bão số 13 Kalmaegi đổ bộ Gia Lai - Đắk Lắk, mưa lớn và gió rít mạnh tại ga Diêu Trì (tỉnh Gia Lai).
Khi cơn bão số 13 áp sát đất liền, biển Quy Nhơn nổi sóng, nước dâng cao nguy hiểm.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, nhận định bão số 13 còn có khả năng duy trì cường độ mạnh nhất trong khoảng 4-6 giờ tới trước khi mà hoàn lưu phía Tây của cơn bão va chạm với đất liền, do ma sát có thể làm cường độ bão giảm xuống 1-2 cấp.