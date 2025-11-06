Triều cường dâng cao khiến nhiều nơi ở TP.HCM ngập sâu
Tối 5/11, triều cường dâng cao khiến nhiều nơi tại TP.HCM ngập sâu, đi lại khó khăn nên nhiều nơi người dân chọn cách bơi xuồng trên đường phố.
Liên tiếp trong vòng một tuần, vùng biển phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện hai vòi rồng lớn, hiện tượng hiếm gặp tại khu vực.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhấn mạnh bão số 13 đặc biệt nguy hiểm, nhiều nguy cơ ảnh hưởng rộng trên biển và đất liền.
Xe đầu kéo chở cần cẩu lưu thông trên đường 15B, khi rẽ vào công trình, dây xích chằng buộc xe cần cẩu trên rơ-moóc bất ngờ bị đứt khiến chiếc cần cẩu đổ sập xuống đường.
Các điểm hư hỏng nặng trên tuyến đường Ngô Quyền (QL 14B) qua địa phận các phường ở trung tâm TP Đà Nẵng đang được khẩn trương khắc phục.
Chuyên gia khí tượng cảnh báo Kalmaegi là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng. Đường đi và tác động tương tự với bão Damrey năm 2017 và Molave 2020, đều là cơn bão mạnh, gây nhiều thiệt hại.
Không khí lạnh suy yếu trong khi độ ẩm, nhiệt độ bề mặt biển, độ đứt gió đang thuận lợi khiến bão Kalmaegi có thể đạt cấp 14 khi vào vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.
Chiều 3/11, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Công an xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) cho biết lực lượng vừa phối hợp cứu một em học sinh tự tử trên đập dâng Phú Phong.
Công trình nâng cấp đường ở TP.HCM thi công chậm, kéo dài, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, đặc biệt là các em học sinh tiểu học trên địa bàn.
Sáng 2/11, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã về thăm hỏi, tặng quà người dân thành phố Huế. Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước luôn hướng về miền Trung và thành phố Huế với tinh thần “lá lành đùm lá rách”.
Nước từ trên núi đổ ào ạt xuống, cuốn theo đất đá tràn ra Quốc lộ 19 đoạn đèo An Khê, tỉnh Gia Lai.