Đời sống

Trong ký ức của người thân, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là người anh hiền lành, hay cười nhiều hơn nói và thương các em hết mực. Những ngày chờ kết quả giám định ADN, gia đình mất ăn mất ngủ, mong sớm đưa ông về nhà.