Faker và T1 trước khi lên máy bay sang Việt Nam
Những nhà vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại rời Hàn Quốc từ sáng sớm, hạ cánh ở sân bay Nội Bài lúc 7h sáng 20/12, để chuẩn bị cho fan meeting vào tối 21/12.
Liên Minh: Hừng đông là bản cập nhật lớn nhất sau 17 năm lịch sử trò chơi với nền đồ họa và client hoàn toàn mới. Trước đó, nó được xem như một tựa game hoàn toàn mới.
Những nhà vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại rời Hàn Quốc từ sáng sớm, hạ cánh ở sân bay Nội Bài lúc 7h sáng 20/12, để chuẩn bị cho fan meeting vào tối 21/12.
"Cởi bỏ áp lực, chúng tôi đã thi đấu một cách ngạo nghễ trước Thái Lan", Nguyễn Quốc Huy, đội trưởng Liên Quân Mobile Việt Nam, chia sẻ với Tri Thức Znews sau khi đánh bại chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết và giành tấm HCV SEA Games 33.
Được người dùng tạo bằng bộ công cụ Unreal Engine 5, đoạn giới thiệu ngắn cho người xem hình dung "Tiệm phở anh Hai" với hình ảnh như một tựa game bom tấn.
Chiếc PC sở hữu vi xử 1Hz, RAM 256 bytes, 6KB bộ nhớ đồ họa (VRAM), và có thể chạy game Minecraft trong Minecraft.
Thần Trùng là tựa game kinh dị do DUT Studio phát triển. Trò chơi gây ấn tượng với bối cảnh quen thuộc, âm thanh ấn tượng và cốt truyện ly kỳ.
Hôm 22/6, nữ streamer người Venezuela Grechi phải chạy thoát thân trong cơn động đất khi đang livestream. Đoạn video trở thành chủ đề được bàn tán trên Twitch.
Cụ ông 93 tuổi, Ryuji Urabe từng làm tài xế ở Tokyo, Nhật Bản. Hiện tại, ông trở thành gamer đua xe trực tuyến nổi tiếng trên mạng xã hội với sự trợ giúp của cháu trai.
Để bất bại trong trò cờ Tic-Tac-Toe, bạn phải đi trước và đánh vào một trong 4 góc.
Lại một lần nữa, Lai Bâng và đồng đội thất bại trước Team Flash trong một trận chung kết Liên Quân.
APM (actions per minute) là chỉ số khá quan trọng trong các tựa game chiến thuật như StarCraft, WarCraft, Dota. Thông số này cho biết tổng hành động của người chơi có thể thực hiện trong một phút.