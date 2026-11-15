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Màn robot múa võ gây sốt ở Xuân Vãn

Màn robot múa võ gây sốt ở Xuân Vãn

Công nghệ 13.2K

Robot Unitree một lần nữa gây chú ý ở chương trình nghệ thuật chào Xuân trên CCCTV. Robot của hãng này ngày càng linh hoạt, thực hiện động tác võ thuật phức tạp.

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