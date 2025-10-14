Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Bo nao' 3.500 ty dong cua san bay Long Thanh hinh anh

'Bộ não' 3.500 tỷ đồng của sân bay Long Thành

06:00 4/10/2025 06:00 4/10/2025 Kinh doanh 10.9K

Tháp không lưu là nơi các kiểm soát viên điều hành và giám sát hoạt động của máy bay trên mặt đất, đường lăn, đường băng và không phận, bảo đảm an toàn cho hàng trăm nghìn chuyến bay mỗi năm.

Chay lon tai bai giu xe o TP.HCM hinh anh

Cháy lớn tại bãi giữ xe ở TP.HCM

14:43 27/9/2025 14:43 27/9/2025 Xã hội 10.0K

Trưa 27/9, một vụ cháy lớn bùng phát tại bãi giữ xe số 2366/1B đường Nguyễn Thị Nhuần, khu phố 9, phường An Phú Đông (TP.HCM), kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Bao Bualoi di vao Bien Dong hinh anh

Bão Bualoi đi vào Biển Đông

22:09 26/9/2025 22:09 26/9/2025 Xã hội 4.2K

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định bão số 10 (Bualoi) đi rất nhanh, càng vào bờ càng mạnh, do vậy công tác ứng phó cần khẩn trương.

