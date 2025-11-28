Trong trận đấu gặp Washington Commanders tại Northwest Stadium hôm 9/11, cầu thủ NFL St. Brown đã thực hiện “Trump Dance” ngay sau khi ghi touchdown trước sự hiện diện của ông Trump. Anh lướt qua vạch endzone, đứng dậy, giơ tay chỉ lên rồi chỉ về khán đài. Ba đồng đội lập tức tham gia cùng anh trước khi anh trở lại sideline.