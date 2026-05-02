Hé lộ khoảnh khắc nghi phạm ám sát hụt ông Trump
Video an ninh vừa công bố ghi lại khoảnh khắc đối tượng mang súng dài vượt chốt kiểm soát, bắn vào đặc vụ Mật vụ trong vụ ám sát hụt Tổng thống Donald Trump.
Cuộc điều tra của CNN cho thấy ít nhất 16 cơ sở quân sự của Mỹ đã bị hư hại sau các đợt tập kích từ Iran. Việc nhiều mục tiêu quan trọng bị đánh trúng đang đặt ra nghi vấn về khả năng duy trì sự hiện diện và vị thế của quân đội Mỹ trong khu vực. Trong khi đó, Iran cho rằng xung đột Trung Đông khiến Mỹ mất 100 tỷ USD.
Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ thuộc MEU 31 đã đột kích tàu hàng M/V Blue Star III ở Ấn Độ Dương nghi vi phạm lệnh phong tỏa Iran. Sau khi kiểm tra và xác nhận hành trình không cập cảng Iran, Mỹ đã cho tàu tiếp tục di chuyển.
Tổng thống Donald Trump và Vua Charles III đã cùng xuất hiện trên ban công Cổng Nam để theo dõi “lễ duyệt binh” đặc biệt với sự tham gia của gần 500 binh sĩ thuộc cả sáu quân chủng. Nhà Trắng cho biết đây là sự kiện mang tính lịch sử, chưa từng có tiền lệ.
Tối 25/4, khi Tổng thống Trump đang dự tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton, một tay súng đã vượt qua cổng dò kim loại, xông vào khu vực sảnh gần phòng tiệc. Nghi phạm mang theo nhiều vũ khí và đã nổ súng nhưng nhanh chóng bị mật vụ khống chế. Ông Trump và các quan chức được sơ tán khẩn cấp khỏi hiện trường.
Video tại tiệc báo chí Nhà Trắng ngày 25/4 cho thấy Tổng thống Donald Trump cùng các quan chức RFK Jr và Marco Rubio được sơ tán khẩn cấp sau vụ nổ súng tại Washington Hilton.
Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla hạ cánh xuống Joint Base Andrews trong nghi thức trang trọng, thảm đỏ trải dài, quân nhạc cử quốc ca và trẻ em tặng hoa giữa không khí đón tiếp nồng hậu, khởi động chuyến thăm cấp nhà nước được mong đợi, nhân dịp 250 năm Mỹ tuyên bố độc lập.
Máy bay không người lái (UAV) Shahed (còn được gọi là UAV tự sát hoặc UAV cảm tử), là phương tiện do Iran thiết kế, có khả năng bay tới mục tiêu định sẵn và phát nổ khi va chạm. Máy bay được quân đội Iran trình diễn tại quảng trường Saat ở thành phố Tabriz.
Đoạn video ghi lại cảnh Michael Glantz ung dung ăn salad khi tiếng súng vang lên tại tiệc Nhà Trắng lan truyền mạnh, khiến ông được gọi là “người đàn ông salad”.
Sau khi tiếng súng vang lên tại bữa tiệc ở khách sạn Washington Hilton tối 25/4, lực lượng an ninh nhanh chóng rút súng bảo vệ yếu nhân, còn khách mời sơ tán hoặc núp dưới chân bàn.
Lực lượng mật vụ và cảnh sát Mỹ đã sơ tán ông Trump cùng nhiều quan chức cấp cao khác an toàn rời khỏi sự kiện tiệc tối thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. Vụ nổ súng gần phòng tiệc đã gây ra cảnh hỗn loạn. Ban đầu, ông Trump muốn tiếp tục sự kiện, nhưng lực lượng mật vụ đã bác ý tưởng này vì lý do an ninh.