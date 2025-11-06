Xã hội

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, nhận định bão số 13 còn có khả năng duy trì cường độ mạnh nhất trong khoảng 4-6 giờ tới trước khi mà hoàn lưu phía Tây của cơn bão va chạm với đất liền, do ma sát có thể làm cường độ bão giảm xuống 1-2 cấp.