Khoảnh khắc xe bồn phát nổ ở Hưng Yên

Khoảnh khắc xe bồn phát nổ ở Hưng Yên

18:48 29/10/2025 Xã hội

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 19h ngày 28/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ nhận tin báo của người dân về vụ nổ xe bồn chở khí hóa lỏng LPG.

Khiêng quan tài vượt lũ ở Đà Nẵng

Khiêng quan tài vượt lũ ở Đà Nẵng

06:27 28/10/2025 Xã hội

Tối 27/10, ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng), xác nhận clip người dân khiêng quan tài lội qua dòng nước suối chảy xiết trên mạng xã hội xảy ra trên địa bàn.

Hội An ngập trong biển nước

Hội An ngập trong biển nước

21:42 27/10/2025 Xã hội

Tại khu vực chợ Hội An và cầu An Hội, nước chảy xiết, lực lượng chức năng phải túc trực hỗ trợ người dân, dựng biển cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn du khách rời khỏi khu vực ngập.

