Cô gái nấu ăn đãi thợ xây suốt quá trình làm nhà
Dù đơn vị thi công đã lo chi phí ăn uống, Nhi vẫn đều đặn chuẩn bị thêm bữa cơm cho đội thợ vì thương mọi người làm việc vất vả dưới nắng mưa.
11 năm kể từ ngày bố mẹ chia tay, đây là lần đầu tiên cô dâu Đồng Nai được chụp tấm hình gia đình đủ cả bố và mẹ.
Dù đơn vị thi công đã lo chi phí ăn uống, Nhi vẫn đều đặn chuẩn bị thêm bữa cơm cho đội thợ vì thương mọi người làm việc vất vả dưới nắng mưa.
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