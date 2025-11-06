4 giờ trước
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, nhận định bão số 13 còn có khả năng duy trì cường độ mạnh nhất trong khoảng 4-6 giờ tới trước khi mà hoàn lưu phía Tây của cơn bão va chạm với đất liền, do ma sát có thể làm cường độ bão giảm xuống 1-2 cấp.
Do ảnh hưởng của bão số 13, trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 6, giật cấp 10.
Tối 5/11, triều cường dâng cao khiến nhiều nơi tại TP.HCM ngập sâu, đi lại khó khăn nên nhiều nơi người dân chọn cách bơi xuồng trên đường phố.
Liên tiếp trong vòng một tuần, vùng biển phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện hai vòi rồng lớn, hiện tượng hiếm gặp tại khu vực.
15:00 5/11/2025
Các điểm hư hỏng nặng trên tuyến đường Ngô Quyền (QL 14B) qua địa phận các phường ở trung tâm TP Đà Nẵng đang được khẩn trương khắc phục.
18:43 5/11/2025
Xe đầu kéo chở cần cẩu lưu thông trên đường 15B, khi rẽ vào công trình, dây xích chằng buộc xe cần cẩu trên rơ-moóc bất ngờ bị đứt khiến chiếc cần cẩu đổ sập xuống đường.
20:28 4/11/2025
Chuyên gia khí tượng cảnh báo Kalmaegi là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng. Đường đi và tác động tương tự với bão Damrey năm 2017 và Molave 2020, đều là cơn bão mạnh, gây nhiều thiệt hại.
20:28 4/11/2025
Không khí lạnh suy yếu trong khi độ ẩm, nhiệt độ bề mặt biển, độ đứt gió đang thuận lợi khiến bão Kalmaegi có thể đạt cấp 14 khi vào vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhấn mạnh bão số 13 đặc biệt nguy hiểm, nhiều nguy cơ ảnh hưởng rộng trên biển và đất liền.
19:22 3/11/2025
Chiều 3/11, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Công an xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) cho biết lực lượng vừa phối hợp cứu một em học sinh tự tử trên đập dâng Phú Phong.