Khai mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV
Sáng 20/10, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc với tổng thời gian làm việc khoảng 40 ngày, không có khoảng nghỉ giữa kỳ họp.
Cơ quan điều tra xác định bố dượng đã dùng gậy gỗ đánh nhiều lần vào người, búa đinh đập vào đầu cháu L., gây thương tích.
Đêm 17/10, phóng viên báo Tiền Phong đã theo chân Tổ kiểm tra, xử lý nồng độ cồn, ma túy của Công an TP.HCM.
Ngày 17/10, Đội CSGT An Sương phát hiện trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một xe tải đuổi theo, chèn ép và buộc một ôtô con dừng giữa đường, gây bức xúc dư luận.
Ngày 17/10, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh xe ôtô con biển kiểm soát 30E-743.XX lưu thông trên đường, để người ngồi trên nóc xe.
Ngày 14/10, một người đàn ông đưa em trai đến Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, Nghệ An khám. Tỏ ra khó chịu, người này to tiếng chửi bới bác sĩ, tcầm bút đe dọa "chọc vào mắt" bác sĩ.
Sáng 15/10, xe taxi bất ngờ bốc khói trước một khách sạn ở tỉnh Lâm Đồng. Nhân viên khách sạn cùng người dân nhanh trí dùng bình cứu hỏa phá cửa, dập lửa và giải cứu tài xế.
Ngày 16/10, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư khu vực chợ Tam Giác (giáp ranh giữa phường Hải Châu và phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng).
Tại lối đi tự mở ở phường Tam Hiệp (Đồng Nai), gác chắn đường sắt không hạ xuống khi đoàn tàu SE22 đang lao tới, buộc lái tàu phải phanh khẩn cấp để tránh xảy ra tai nạn.
Mô hình thí điểm của Việt Nam hướng đến tài sản mã hóa gắn với tài sản thực, có nguồn dòng tiền thật, có tổ chức phát hành chịu trách nhiệm pháp lý, và có cơ quan quản lý giám sát.
Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đang mời hai nhóm người trong vụ ẩu đả trên quốc lộ 28 sau va chạm ô tô lên làm việc.